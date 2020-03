Jim blague contre Dwight, classé

«Parfois, je commence une phrase et je ne sais même pas où ça va. J’espère juste que je le trouverai en cours de route. »

Bien dit, Michael Scott. C’est le moyen idéal pour présenter l’hommage de For The Win à The Office, la comédie NBC qui célèbre le 15e anniversaire de sa première cette semaine (24 mars). Pour le spectacle qui est toujours si intégré à la culture américaine et Internet, nous décomposerons tout, des meilleurs moments sportifs aux meilleurs couples. Parce que, comme le dit Wayne Gretzky Michael Scott, “vous manquez 100% des photos que vous ne prenez pas.”

C’est la plaisanterie récurrente qui n’a jamais été périmée en neuf saisons: Jim Halpert réalisant de superbes farces de tous les temps sur son compagnon de bureau, Dwight Schrute. Et même si parfois ils se sont retournés contre eux – voyez: la guerre des boules de neige – ou étaient à la limite, nous avons finalement vu comment leur respect mutuel s’est développé.

Voici donc 32 de ces farces, classées.

32. Affichage du curriculum vitae de Dwight en ligne

Nous allons commencer par un d’Halloween: Jim et Pam ont téléchargé le faux CV de Dwight sur Monster.com et d’autres sites, mais la punchline est que Dwight reçoit un appel d’un endroit appelé Cumberland Mills. Ce n’est pas le meilleur travail de Jim, et le résultat n’est pas si drôle. Peu importe! Il y en a tellement de meilleurs ci-dessous. – Charles Curtis

31. Jim trompe Dwight en lui faisant croire qu’il a assassiné quelqu’un

C’est le point culminant d’une intrigue autrement oubliable lorsque le bureau se rend à Tallahassee. Jim est habitué à se lever à 4 h 15 avec ses enfants, donc en Floride, il utilise ce temps supplémentaire pour transformer sa chambre d’hôtel en scène de crime, y compris «C’était Dwight» écrit sur une porte. Accessoires à Jim pour avoir profité au maximum de son heure matinale. – Michelle Martinelli

30. Jim obtient à Dwight un nouvel identifiant gigantesque et le qualifie de menace pour la sécurité

Je ne sais pas quoi de mieux – l’utilisation d’un énorme morceau de plastification, le fait que Dwight a étiqueté une «menace pour la sécurité» ou transformer son deuxième prénom en «Péter». Une triple couronne de farces en un seul coup. – CC

29. Jim et Pam font croire à Dwight que Jim a des pouvoirs télékinésiques

Jim avait évidemment besoin d’un partenaire pour l’aider à tromper Dwight en lui faisant croire que Jim avait des pouvoirs télékinésiques, et Pam aide à réussir cette farce parfaitement. Dwight est non seulement époustouflé, mais il essaie également de développer ses propres pouvoirs. Une farce aux effets durables. – MM

28. Jim convainc Dwight qu’il se transforme en vampire

C’est vraiment la seule réaction naturelle qu’un farceur aurait après avoir vu une chauve-souris terroriser le bureau. Bon pour Jim d’avoir profité de l’occasion évidente. – MM

27. Les boulettes de viande

“Êtes-vous prêt pour des boulettes de viande?!”

Et le fait que cette farce se révèle être Dwight et Stanley complotent contre Jim pour plus de boulettes de viande est en fait une torsion hilarante. Des farces solides des deux côtés, vraiment. – MM

26. Combinaison détachable de Dwight

Peut-être que cela devrait être plus élevé en raison de l’effort requis. Jim découvre le nettoyeur à sec de Dwight, obtient un costume fait de Velcro et le remplace. Ensuite, vous obtenez un moment détachable dans le parking. – CC

25. La quête du Saint Graal

Rien de tel que de préparer une farce élaborée pour tromper Dwight en lui faisant croire que le Saint-Graal est caché dans l’entrepôt, puis en l’oubliant. Jim dit qu’il est resté tard tous les soirs pendant un mois pour réussir celui-ci. Sensationnel. – MM

24. William M. Buttlicker

Tout en rassemblant cette liste, j’ai tellement ri à celui-ci en raison du faux nom que Jim met pour enseigner à Dwight comment être meilleur avec les clients. Mais c’est la façon dont Jim fait passer le faux appel téléphonique qui est incroyable. – CC

23. Jim déplace le bureau de Dwight d’un pouce à la fois

Nous ne voyons pas cette farce se jouer; nous n’en entendons parler que lorsque Michael lit la liste des plaintes de Dwight contre Jim. Mais il est toujours excellent d’entendre que le bureau de Dwight, progressivement, s’est retrouvé deux pieds plus près du copieur.

«Je l’ai déplacé d’un pouce à chaque fois qu’il allait aux toilettes. Et c’est comme ça que j’ai passé toute ma journée ce jour-là. ” – MM

22. Jim dupes Dwight en pensant que c’est vendredi, pas jeudi

Un autre long con de Jim: il comprend que Dwight a le mauvais jour, alors il utilise un tas de mini-farces pour convaincre Dwight que c’est vendredi. Lorsque Dwight ne vient pas le lendemain, la réaction au moment où il le découvre est un minuteur. – CC

21. Jim transmet les téléphones de Dwight à son

Jim achemine le téléphone portable de Dwight vers le sien via Bluetooth ET transfère son téléphone de bureau, gardant une longueur d’avance. «Oh bonjour, maman. Bonne nouvelle, je me suis marié. Dis au Père. ” HA! – CC

20. Jim convainc Dwight qu’il fumait un joint dans le parking

Nous adorons cette farce parce que, tout comme William M. Buttlicker, tout se passe juste devant Dwight. Il n’a fallu à Jim que quelques phrases pour renverser la situation et tromper Dwight en lui faisant croire qu’il était en fait celui qui fumait et qui était interrogé. – MM

19. L’ordinateur conscient de soi

Lorsque Dunder Mifflin lance un site Web pour réaliser des ventes, Dwight conteste l’idée que la technologie pourrait le surpasser. Jim et Pam envoient donc des messages à Dwight prétendant être l’ordinateur qui est non seulement plus intelligent que Dwight, mais qui est également devenu conscient de lui-même et dit à Dwight que c’est son travail de le détruire dans les ventes. Vraiment, la farce lui permet juste de faire son travail plus rapidement. Mais Dwight croit facilement que c’est réel, et Jim et Pam en profitant sont ce qui rend cela si bon. – MM

18. Jim et Pam apprennent le code morse pour parler en silence de Dwight

Dwight mérite absolument d’être torturé par eux en parlant de lui en face (et en le convaincant ensuite que Jim clique sur un détonateur). Pam voulait juste que Dwight arrête de taper du pied sur le bureau, et quand elle lui a demandé d’arrêter, il a répondu: “Je le ferai quand tu perdras le poids du bébé.” GROSSIER. – MM

17. Comment organiser une garden-party

Alors que Dwight tente de pousser Schrute Farms vers des événements plus haut de gamme, Jim prête main forte en écrivant le livre The Ultimate Guide to Throwing a Garden Party sous le pseudonyme de James Trickington. (Duh, Dwight.) En suivant strictement chaque mot, Dwight finit par faire des rituels de fête ridicules, culminant avec une danse de bâton de feu pour les cérémonies de clôture. Jim a toujours dit qu’il aimait un public pour ses farces, et la garden-party pourrait être sa plus grande. – MM

16. Jim met toutes les affaires de Dwight dans le distributeur automatique

Oh, c’est un BON. Non seulement il y met tous les accessoires de bureau de Dwight, Y COMPRIS SON PORTEFEUILLE, mais il lui donne un sac de nickels – pas des quartiers, pas des dix sous! – pour les faire sortir un par un. – CC

15. Jim demande à Dwight de prononcer un discours comme Mussolini

Pourquoi diable ferait confiance à Jim pour lui donner des conseils de prise de parole en public nous dépasse, mais il l’a fait et a fini par imiter les manières de Benito Mussolini. C’est en fait assez sur la marque pour Dwight, mais la farce se retourne contre Jim lorsque le discours captive la foule. – MM

14. Jim incite Dwight à devenir son propre assistant de l’assistant du directeur régional

Peut-être un peu plus haut que vous ne le pensez, mais il est assez hilarant que Jim ait trouvé des tests qui ont permis à Dwight de découvrir que Dwight est le plus qualifié pour devenir A.A.R.M. – CC

13. Jim cache le bureau de Dwight dans la salle de bain

Comment Jim l’a-t-il fait? Peu importe. Simple et brillant, avec un jeu «chaud ou froid» qui conduit Dwight à la salle des hommes. Un appel téléphonique de Jim le met dans son fauteuil et soudain, Dwight travaille à son bureau dans la salle de bain. – CC

12. Jim met l’agrafeuse de Dwight dans Jell-O

L’OG de Jim fait une farce sur Dwight du pilote, mais je pense qu’il mérite une place aussi haute parce qu’il est si simple et efficace. Regardez à quel point ça met Dwight en colère! Vraiment sous-estimé. – CC

11. Jim incite Dwight à se battre

Dwight essaie de faire attaquer quelqu’un dans le bureau afin qu’il puisse démontrer ses compétences en arts martiaux, Jim le convainc qu’il est le seul adversaire digne de lui et Dwight se bat. Avons-nous besoin de plus d’explications pour expliquer pourquoi c’est incroyable? – MM

10. Jim dit à Dwight qu’il ne peut pas être son meilleur homme

Juste avant le mariage de Dwight dans la finale de la série, Jim dit à Dwight qu’il ne peut pas être le meilleur homme ou le meilleur homme, car ce rôle doit être rempli par une personne plus âgée que le marié. Et cela se révèle être une farce vraiment authentique et réfléchie parce que lorsque Dwight se retourne pour voir Michael debout derrière lui. Une blague finale touchante. – MM

9. Dwight se fait recruter par la CIA

Un doux cadeau de Pam à Jim qui prouve une fois de plus qu’ils sont les meilleurs: Pam l’informe à Noël qu’elle a envoyé de fausses lettres de la CIA à Dwight et que c’est à Jim de terminer le travail. Dwight se retrouve sur le toit de Dunder Mifflin, attendant un hélicoptère. – CC

8. Jim convainc Dwight qu’il a des haricots magiques

Nous nous sommes d’abord demandé si cela devait être en dehors du top 10, mais allez. Lors de la vente de garage du bureau, Jim a fait un travail extrêmement convaincant – encore une fois, une autre longue con – dire à Dwight qu’il a des haricots magiques et qu’il ne veut pas les vendre. Jim se retrouve avec un télescope grâce à ses efforts, et Dwight arrose les haricots. Le kicker: Jim roule dans certaines plantes pour montrer qu’elles sont réelles. – CC

7. Le fil rouge de 500 pieds

Jim obtient tellement de crédit pour le temps et les efforts que cette farce a pris – sans parler du niveau de danger impliqué par la connexion d’un fil rouge de 500 pieds de l’ordinateur de Dwight tout le long d’un poteau téléphonique à l’extérieur. – MM

6. L’ami acteur de Jim prétend avoir été Jim tout le temps

Randall Park joue Steve, l’ami acteur de Jim et Pam, et se présente un jour à la place de Jim en faisant semblant d’être Jim. Chaque fois que Dwight essaie de contester cela, Steve a une réponse. Il cloue même le regard par excellence de Jim sur la caméra. Steve / “Jim” attribue également à Dwight le mérite: “Hé, chapeau à toi pour ne pas avoir vu la course.” Bravo. – MM

5. Jim met des nickels dans le téléphone de Dwight pour le rendre plus lourd

L’ensemble de la séquence que vous voyez ci-dessus est l’un des meilleurs moments devant la caméra dans un spectacle plein d’entre eux. Nous ne voyons pas les farces de Jim, mais elles sont plus drôles quand vous les imaginez. Et celui-ci – Jim a ajouté lentement des nickels au combiné de Dwight sur son téléphone, puis les a sortis pour que Dwight se frappe avec la tête avec – est le meilleur de tous. – CC

4. Jim entraîne Dwight à saliver pour un Altoid chaque fois que son ordinateur sonne

Jim entraîne Dwight comme un Pavlovien, et cela fonctionne parfaitement. Lorsque nous entendons le carillon informatique de Jim pour la dernière fois, Dwight tend la main en supposant qu’il y a un Altoïde sur son chemin, et quand Jim le regarde en faisant semblant d’être confus, Dwight admet que sa bouche a soudainement un goût terrible. C’est brilliant. – MM

3. Jim se déguise en Dwight

Le vol d’identité n’est pas une blague. Mais c’est quand cela coûte un total de (tape dans la calculatrice de la montre) 11 $. – CC

2. Jim envoie des fax de Dwight de lui-même à l’avenir

Absolument génial. Lorsque Jim a pris une boîte de papeterie de Dwight avant de partir pour le Connecticut, il savait peut-être comment il s’en servirait. Peut-être pas. Mais avoir la prévoyance de le prendre lui a permis d’envoyer des fax Dwight de lui-même à l’avenir et de jouer avec lui de loin, et c’est tout simplement trop bien. Cela vous fait aussi vous demander quoi d’autre Jim a faxé à Dwight… –MM

1. Jim emballant le bureau de Dwight dans du papier d’emballage

Nous avons tous deux convenu que c’était la plus grande farce, et voici pourquoi: c’est élaboré et c’est un double gain. Jim a dû tout emballer, des tchotchkes sur le bureau à la chaise et, en plus de cela, il a dû équilibrer le siège et le bureau de manière précaire pour donner l’impression qu’il était complètement intact. Nous sommes attirés en pensant que c’est une simple farce de papier d’emballage, puis Dwight s’assoit. Brillant et hilarant. – CC

