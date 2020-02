Jim Irsay répond au retour d’Andrew Luck chez les poulains

Jim Irsay a répondu à la chance d’Andrew Luck de revenir récemment aux Colts.

Lorsque Luck s’est brusquement retiré avant la saison 2019, il a jeté une boucle à toute la NFL.

À aucun moment dans la mémoire récente, un joueur de sa taille n’a quitté si soudainement, sans blessure de football pressante le forçant à le faire.

Naturellement, parce que la chance était raisonnablement en bonne santé au moment de sa retraite, beaucoup se sont demandé si ce n’était que temporaire. La logique était que peut-être l’ancienne star de Stanford avait simplement besoin d’un peu de temps pour se ressourcer mentalement et physiquement, avant de finalement revenir au bercail.

En tant que tel, l’une des questions les plus chaudes auxquelles Indianapolis a été confrontée au cours des derniers mois a été de savoir si la chance pourrait revenir à un moment donné.

Lors d’une conversation avec les médias la semaine dernière, Irsay a répondu à cette même question. Le propriétaire des Colts a déclaré sans équivoque qu’il ne pouvait pas commenter un scénario où la chance reviendrait à un moment donné dans un avenir prévisible.

Irsay a insisté sur le fait que, malgré les rapports de l’entraîneur-chef Frank Reich et du directeur général Chris Ballard rencontrant Luck récemment lors d’un dîner, il ne pouvait pas dire «quoi que ce soit en termes de volonté de revenir»

De toute évidence, ce n’est pas un non dur.

Jim Irsay:

«Je sais que vous voulez me poser des questions sur Andrew. Andrew est mon ami et mon ami me manque. Il me manque de gagner des matchs avec lui… mais en ce moment, je sais que l’entraîneur a dîné avec lui, Chris aussi (mais), mais je ne peux rien dire sur la volonté de revenir. »

– Zak Keefer (@zkeefer) 23 février 2020

En janvier, le commissaire de la XFL, Oliver Luck, a déclaré que son fils n’avait aucune envie de jouer à nouveau dans la NFL. Il a insisté pour que le jeune homme de 30 ans soit suffisamment occupé avec sa femme et son nouveau-né.

“Ma femme et moi avons passé du temps avec lui et sa famille grandissante”, a déclaré l’aîné Luck à l’époque.

«Il vient d’avoir son premier enfant il y a environ six semaines. Nous étions avec lui à Noël. Il va très bien. Je n’ai remarqué aucun désir de revenir jouer, mais il va très bien. »

Une partie de la raison de la retraite de Luck était tous les dégâts que son corps avait subis en relativement peu de temps. Parmi ses blessures: un cartilage déchiré dans deux côtes, un abdomen partiellement déchiré, un rein lacéré, au moins une commotion cérébrale, un labrum déchiré dans son épaule de lancement et puis bien sûr le problème du mollet / cheville qui a finalement conduit à sa retraite soudaine.

Ce ne sont que les blessures connues que Luck a accumulées en six ans dans la NFL.

Dans cet esprit, il est difficile de voir un scénario où il voudrait soumettre à nouveau son corps à ce genre de dégâts en se préparant pour une équipe de Colts qui n’est pas exactement une centrale électrique.

Pourrait-il revenir à Indianapolis la saison prochaine? Bien sûr. Des choses plus étranges se sont produites dans la NFL. Le fera-t-il cependant? Ce n’est pas là que se trouve l’argent intelligent.

