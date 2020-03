Jimena Sánchez montre son côté le plus sexy avec des photos sur la plage

Source: Instagram jimenasanchezmx

Jimena Sánchez est, sans aucun doute, l’un des conducteurs qui plus a grandi professionnellement et personnellement ces dernières années. Et c’est que, grâce à sa capacité dans des questions telles que Football américain, basket-ball, WWE et UFC, le natif de Mexico a réussi à capter les yeux à plusieurs reprises.

En plus de ce qui précède, celle qui est née en 1984 a su profiter de son la beauté pour attirer plus d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. Même, divers fans affirment que le stellaire de Fox Sports est devenu un Influenceur Instagram authentique.

Le samedi 21 mars, #MLBenFOX démarre avec un démarrage spécial du programme de la saison à 20h00 sur FOX SPORTS pic.twitter.com/R5owJlkZG4

– Jimena Sánchez (@jimenaofficial) 6 mars 2020

C’est précisément dans ce réseau social que Jimena Sánchez maintient un grande interaction avec vos fans. Même, jour après jour, le nombre d’utilisateurs dans ledit compte il monte de façon significative.

Pour cette raison, le chauffeur de 36 ans a décidé de publier des photos sur la plage dont la flatterie instantanément ils n’ont pas attendu. Il convient de noter qu’actuellement, Sánchez compte plus de 7,5 millions de followers.