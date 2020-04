Jimmie Johnson a obtenu un tuteur pour l’aider à s’améliorer dans iRacing

Jimmie Johnson a eu un avant-goût de ce à quoi ressemblerait un week-end de course NASCAR et IndyCar Series, bien que virtuel.

Et même s’il a eu beaucoup de mal lors du premier événement de la série eNASCAR iRacing Pro Invitational – une série d’expositions commencée alors que la saison NASCAR régulière est reportée en raison de l’épidémie de coronavirus – il a toujours déclaré que les courses de simulation en IndyCar étaient plus difficiles que NASCAR.

“J’ai l’impression qu’il y a deux obstacles à franchir dans le montage IndyCar”, a déclaré Johnson à For The Win à propos de la configuration IndyCar iRacing, qui imite des détails allant des vitesses élevées de la voiture au manque de direction assistée. “Un, les nuances de la simulation, et deux, juste la vraie expérience pour savoir ce que vous cherchez.”

Le septuple champion de la NASCAR Cup Series – qui prévoit de se retirer de la course à temps plein à la fin de la saison 2020 – a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour la course IndyCar à l’avenir.

Donc, au départ, il a acheté une plate-forme iRacing axée sur l’IndyCar et les courses de voitures de sport avec un siège plus incliné pour “se préparer pour ’21 et ’22 pour les différentes courses de liste de seaux dans lesquelles je veux participer.” Il avait auparavant eu un test IndyCar au Barber Motorsports Park prévu pour le 6 avril, donc quelques fois par semaine, il effectuait quelques tours d’entraînement.

Mais les choses ont rapidement changé. Les saisons IndyCar et NASCAR ont été suspendues en raison de COVID-19, le test du pilote de 44 ans a été annulé et la course est passée au monde virtuel.

Et samedi, Johnson a fait ses débuts en IndyCar iRacing à Watkins Glen International – un parcours sur route dans l’État de New York que NASCAR visite une fois par an – terminant 16e sur 25 pilotes.

Il a dit que la différence entre la voiture de stock de NASCAR et la voiture à roues ouvertes d’IndyCar sur le parcours de route était «époustouflante» – et en partie pourquoi il a fini par s’écraser dans la chicane connue sous le nom d’arrêt de bus pendant la course IndyCar.

“À Watkins Glen, probablement 15 à 20 secondes plus vite par tour dans une vraie voiture de l’un à l’autre”, a déclaré Johnson en comparant la vitesse d’IndyCar à celle de NASCAR. «Donc, les points de freinage, la vitesse dans l’arrêt de bus, la vitesse dans les virages – tout change tellement.»

C’était peut-être le premier événement IndyCar iRacing de Johnson, mais ce n’était pas la première fois qu’il utilisait sa configuration IndyCar pour participer. Il l’a utilisé lors du premier événement NASCAR Pro Invitational Series au circuit virtuel Homestead-Miami Speedway il y a deux dimanches, le plaçant dans ce qu’il a appelé un «assez gros désavantage».

Il a terminé 31e après avoir pris le dernier départ en 35e, tandis que Denny Hamlin et Dale Earnhardt Jr., qui ont des dizaines d’années d’expérience dans le monde des courses virtuelles, ont terminé 1-2.

“Je pensais que je savais ce que je faisais, puis je me suis rendu compte que je n’avais aucune idée, surtout lorsque vous devez vous connecter au jeu pour courir et participer à la compétition”, a déclaré le pilote n ° 48 Hendrick Motorsports Chevrolet, en pensant à son IndyCar iRacing minimal l’expérience pourrait l’aider. “C’est juste un animal différent.”

La semaine dernière, il a donc obtenu une plate-forme spécifique à NASCAR et un tuteur pour l’aider à surmonter certaines des difficultés technologiques qu’il rencontrait. Qu’il s’agisse du programme iRacing lui-même ou des applications que les coureurs utilisent avec lui, Johnson a déclaré qu’apprendre combien d’argent dans la course virtuelle avait «été vraiment révélateur».

“Le niveau de connaissances dont vous avez besoin sur les ordinateurs est incroyable”, a déclaré Johnson.

«Chaque jour de la semaine dernière, je me levais jusqu’à minuit, une heure du matin, pour aller à l’école et avoir un tuteur m’apprend littéralement à courir et à faire fonctionner les choses au bon niveau, donc je peux être compétitif, et encore moins conduire. . La conduite a ses propres défis. Donc, cette partie a commencé comme amusante, et puis bien sûr, mon esprit de compétition est entré en jeu et maintenant c’est frustrant. “

Mais le septuple champion s’est amélioré.

Dimanche, lors de la dernière course Pro Invitational Series sur le Texas Motor Speedway virtuel, il a terminé 19e après avoir commencé le 25e. Cependant, il a reconnu qu’il avait encore beaucoup de travail à faire pour comprendre les différences entre une vraie voiture et une voiture simulée, ce qui est “très difficile lorsque vous ne pouvez pas sentir ou sentir la voiture pour lui donner l’entrée.”

Alors que Johnson pourrait concourir dans un autre double virtuel NASCAR et IndyCar – le défi IndyCar iRacing propose cinq autres événements organisés du samedi au 2 mai – il est possible qu’il puisse également en avoir l’occasion.

L’IndyCar a annulé et reporté plusieurs événements, dont le Grand Prix GMR sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway, qui était initialement prévu pour début mai. Cette course a maintenant lieu le 4 juillet – le même jour que la course NASCAR XFINITY Series sur le circuit routier et la veille de la course Cup Series sur l’ovale d’Indy.

Johnson a réitéré qu’il “entretiendrait” l’idée d’un double NASCAR-IndyCar ce week-end, mais a exclu le célèbre Memorial Day Double, qui est l’Indy 500 et le Coca-Cola 600, le qualifiant de “tout simplement pas réaliste pour moi”.

“Mon intérêt est là”, a déclaré Johnson. «Cela fait longtemps. Les ovales que je n’ai pas intérêt à faire à ce stade de la vie. Je n’en ai vraiment pas. Je suis donc ouvert à un doublé si la bonne situation se produit. “

