Jimmie Johnson explique pourquoi la dernière année ne consiste pas à courir après le 8e titre

Il ne fait aucun doute que Jimmie Johnson, septuple champion de la NASCAR Cup Series, aimerait remporter un huitième championnat record dans sa dernière saison de course à temps plein.

Le pilote de Hendrick Motorsports, âgé de 44 ans, a annoncé en novembre qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison des Cup Series 2020, et sortir avec un autre championnat ne serait pas seulement la fin parfaite d’une carrière déjà historique, mais cela romprait également sa cravate avec Richard Petty et Dale Earnhardt, qui ont chacun sept titres.

Et depuis que Johnson a remporté son septième championnat en 2016, sa devise est «Chasing 8» alors qu’il essaie d’en obtenir un de plus. Cependant, c’est évidemment plus facile à dire qu’à faire, et Johnson et son équipe Chevrolet n ° 48 ont eu du mal sur la piste au cours de la dernière saison.

Donc, avec moins de trois semaines avant l’ouverture de la saison 2020 de Daytona 500, Johnson a déclaré qu’il abandonnait la mentalité de «Chasing 8».

Dans une vidéo qu’il a tweeté, Johnson explique:

“Avoir un peu de temps pour réfléchir à l’annonce que nous avons faite, et j’ai pu avoir une certaine clarté et vraiment la comprendre à un niveau plus profond. Et une chose à laquelle je suis parvenu et que j’aime lâcher prise, c’est que j’ai l’impression d’être un peu hors de caractère et un peu concentré sur un nombre, une statistique. Et je n’ai jamais été de cette façon dans ma vie. Je n’ai jamais couru comme ça.

“Mais ces deux dernières années, après avoir lié Richard et Dale, j’ai l’impression d’avoir chassé une statistique dans” Chasing 8. “Donc, après quelques mois, je suis à un endroit où je sens que j’ai juste besoin de lâcher la partie de chasse, non?

«Je suis là une dernière fois. C’est ma dernière année à temps plein. C’est ma dernière année à temps plein avec M. Hendrick, avec mes sponsors, avec mon équipe, là-bas avec ma famille. Ce n’est qu’une dernière fois, et ça fait tellement de bien de pouvoir abandonner cette partie de poursuite. »

Ce sera la 19e saison à temps plein de Johnson en Cup Series, et en plus des sept championnats, il a également 83 victoires, ce qui lui vaut une égalité pour le n ° 6 sur la liste des victoires de tous les temps.

Mais malgré ses nombreuses distinctions et étant incontestablement dans le débat NASCAR GOAT, Johnson est au milieu du pire tronçon de sa carrière avec son dernier voyage à Victory Lane en juin 2017. Puis 2018 a été sa première saison à temps plein sans victoire, et 2019 était la première fois qu’il ratait les séries éliminatoires.

À ce stade, une victoire dans sa dernière saison – et une qualification automatique pour les séries éliminatoires – semble être un objectif réaliste, tandis qu’un titre est un tronçon définitif.

Alors peut-être que Johnson abandonne sa mentalité de «Chasing 8» pour que si son équipe continue de lutter, cela semble être moins un échec la saison dernière. Ou peut-être, comme tant d’athlètes, qu’il croit vraiment que la poursuite des statistiques n’est pas la meilleure approche pour réussir.

.