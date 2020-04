Jimmie Johnson «pourrait» retarder sa retraite et revenir en 2021

La saison 2020 de la NASCAR Cup Series est censée être la dernière de Jimmie Johnson avant que le septuple champion ne se retire de la course à temps plein.

Il a fait cette annonce en novembre juste après la fin de la saison 2019 – des mois avant le début du calendrier 2020 et évidemment avant l’arrêt de NASCAR et du monde du sport en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

Suivant l’exemple de plusieurs autres organisations sportives – dont la NBA, la MLB, la NHL et la NCAA – NASCAR a reporté deux week-ends de course à Atlanta Motor Speedway et Homestead-Miami Speedway le 13 mars, et trois jours plus tard, il a reporté les cinq prochaines courses, mettant la saison en attente jusqu’au 3 mai.

Mais comme de plus en plus d’États autorisent les commandes de séjour à domicile ou de refuge sur place, le retour des courses réelles – contrairement aux événements iRacing de NASCAR le dimanche maintenant – semble peu probable au début de mai.

NASCAR a maintenu qu’il fera tout ce qu’il peut pour obtenir les 36 courses de cette saison – doubles, courses de milieu de semaine, peu importe – malgré le fait qu’il n’y en ait que quatre jusqu’à présent. Mais l’avenir pour tout le monde est incertain, donc hypothétiquement, si NASCAR ne peut pas obtenir une saison complète cette année, Johnson envisagerait-il de reporter sa retraite à 2021?

“Je ne sais pas”, a déclaré par téléphone le chauffeur de 44 ans à For The Win depuis son domicile de Caroline du Nord. “Je ne le saurais pas encore.”

Le conducteur de Chevrolet n ° 48 a également déclaré qu’il n’avait pas encore pensé à cette hypothétique situation.

Mais avec son sponsor principal, Ally Financial, à bord de la voiture 48 pendant la saison 2023, reporter la retraite pour une autre année pourrait être une option réaliste pour lui. De plus, Hendrick Motorsports n’a pas encore annoncé son remplacement, ce qui est compréhensible au début de la saison.

“Honnêtement, j’ai l’impression que M. Hendrick ne veut pas encore me voir me retirer, Ally est inscrit jusqu’en 2023 – il y a toutes ces choses qui, je pense, me donneraient la possibilité de le faire”, a déclaré Johnson. lorsqu’il a été pressé à l’idée de revenir en 2021 pour ce qui serait, espérons-le, une saison normale.

“Mais je n’ai eu aucune de ces discussions. Je pense que l’occasion pourrait être là pour moi. Nous devrons simplement voir comment les choses se déroulent. “

Jusqu’à présent, les week-ends de course de NASCAR à Atlanta, Homestead, Texas Motor Speedway, Bristol Motor Speedway, Richmond Raceway, Talladega Superspeedway et Dover International Speedway ont été reportés et non annulés. Et en remplacement temporaire, NASCAR et iRacing se sont associés pour l’exposition Pro Invitational Series, dans laquelle Johnson a participé.

Mais il y aura probablement plus de problèmes que de remettre ces sept courses dans le calendrier.

La course de la Coupe à Martinsville Speedway (en Virginie) est actuellement prévue pour le samedi 9 mai, et elle est suivie de week-ends consécutifs à Charlotte Motor Speedway pour la All-Star Race et Coca-Cola 600. Cette semaine, le gouverneur of Virginia a émis des ordonnances de séjour à domicile jusqu’au 10 juin, et cela comprend une interdiction de rassembler 10 personnes ou plus. En Caroline du Nord, les commandes de séjour à domicile ont également pris effet cette semaine, mais elles sont terminées le 29 avril, bien que cela puisse être prolongé.

Johnson n’a certainement pas encore à prendre de décisions concernant son avenir, mais il a un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler sa vie de retraité.

“Il y a une tonne d’avantages et de temps de qualité avec ma famille”, a déclaré Johnson. “C’est quelque chose que j’ai vraiment désiré et, honnêtement, quelque chose qui a fait de 2020 ma dernière année à plein temps. Donc, dans cet aspect, j’ai tellement de temps de qualité avec Chani et les filles, donc cette partie a été la doublure en argent. “

.