Jimmie Johnson sera grand maréchal pour la course de la Coupe à Atlanta

Tout au long de la tournée de retraite de Jimmie Johnson, les pistes de la NASCAR Cup Series trouvent différentes façons de célébrer le septuple champion, qui se retire de la course à temps plein à la fin de la saison 2020.

Alors que Johnson visite la plupart (ou peut-être toutes) les pistes de NASCAR pour la dernière fois, les hommages et les cadeaux vont rouler toute la saison. Mais à Atlanta Motor Speedway dans quelques week-ends, Johnson sera réellement impliqué dans le théâtre d’avant-course.

Johnson servira de grand maréchal pour les plis d’honneur QuikTrip 500 le 15 mars et donnera la commande, communément décrite comme les mots les plus célèbres dans le sport automobile, “Pilotes, démarrez vos moteurs.”

Mais il est évidemment toujours en course, donc, selon la piste, il donnera le commandement de l’intérieur de sa Chevrolet n ° 48.

Ce n’est pas la première fois qu’un pilote NASCAR est le grand maréchal d’une course dans laquelle il participait également, mais c’est une façon cool pour la piste de 1,54 mile d’honorer l’un des GOAT NASCAR.

Ses cinq victoires à Atlanta sont les plus parmi les pilotes actifs et l’ont placé à égalité en cinquième position pour la cinquième fois avec Jeff Gordon, Bill Elliott et Bobby Allison.

Dimanche, sur sa piste natale, l’Auto Club Speedway, dans le sud de la Californie, la famille du pilote de Hendrick Motorsports, âgé de 44 ans, était également impliquée dans les activités d’avant course en tant que partants honoraires. Sa femme, Chandra, a agité le drapeau vert pour commencer la course tandis que ses filles, Geneviève et Lydia, se sont levées avec elle sur le stand.

La prochaine course de NASCAR aura lieu dimanche à Phoenix Raceway, puis le sport se rendra à Atlanta.

.