Jimmy Fallon avait probablement Rory McIlroy glisser une ligne drôle dans l’interview

Le championnat des joueurs devant débuter cette semaine au TPC Sawgrass, la disponibilité médiatique de mardi avait une atmosphère plus décontractée pour les meilleurs golfeurs du tournoi.

Cela a probablement aussi donné l’occasion à Jimmy Fallon de retirer l’une de ses farces de signature.

Au cours du week-end NBA All-Star de l’année dernière, Fallon a fait glisser Steph Curry des phrases drôles et aléatoires dans ses entretiens avec les médias. Il a fait la même farce cet été avec le MLB All-Star Game. La même chose s’est également produite avec Tiger Woods.

Étant donné que The Players Championship sera diffusé sur le même réseau (NBC) que The Tonight Show avec Jimmy Fallon, il serait tout à fait logique que Fallon tente à nouveau la farce avec les golfeurs. Et il semblait bien que Rory McIlroy et Jim Furyk étaient à la hauteur.

Furyk, tout en parlant de Brooks Koepka, a déclaré que Brooks «aime les gros putts. Je ne peux pas mentir. ” OK, c’était drôle.

Mais lorsque McIlroy a chuté dans la même ligne lors de sa conférence de presse, cela avait la marque de Fallon partout.

Ce ne peut pas être une coïncidence.

Je suppose que nous verrons bientôt si c’était une farce, mais tous les signes pointent vers Fallon.

