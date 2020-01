Jimmy Garoppolo a expliqué pourquoi il croyait aux fantômes

Miami, Floride – Je n’aurais jamais pensé terminer ma soirée au Super Bowl 54 Opening Night en parlant à Jimmy Garoppolo – un diaboliquement beau et double champion du Super Bowl qui jouera le quart-arrière devant un milliard de personnes dans quelques jours – sur les raisons pour lesquelles il croit aux fantômes, mais parfois la vie vous tire dans des directions étranges et il vous suffit de rouler avec elle quand elle le fait.

Alors je l’ai fait.

L’événement annuel de la soirée d’ouverture du Super Bowl – qui était autrefois le truc de la Journée des médias le mardi matin – peut être une soirée exténuante pour les journalistes qui mène souvent à très peu d’informations qui valent la peine d’être utilisées. Vous entrez avec de grands plans et des histoires que vous espérez poursuivre, puis la folie commence et tout et chaque joueur devient un gâchis bondé qui vous aspire la vie.

Les Chiefs sont allés le premier lundi soir et au moment où les 49ers terminaient, je me suis retrouvé en sueur et fatigué. C’est à ce moment-là que j’ai posté à côté de Jimmy G, en partie parce que ces regards peuvent simplement vous attirer, mais aussi parce qu’il y avait un endroit contre le rail où je pouvais reposer mon coude, ce qui était incroyable après quelques heures d’être sur mes pieds.

Je me suis tenu sur le côté et j’ai écouté un gars demander à Jimmy G quel emoji préféré utiliser quand il était excité. Jimmy G a dit qu’il n’était pas un grand gars emoji. Le gars a ensuite évoqué à quel point un autre joueur aimait un emoji fantôme et Jimmy G a rapidement dit qu’il croyait définitivement aux fantômes. Je veux dire, la façon dont il a dit que c’était comme la façon dont je dis j’aime définitivement les bagels le matin. Tant de confiance, tant de conviction, tant de vérité.

Les choses ont continué à partir de là, avec quelques questions sur le football, être un quart-arrière, jouer pour les Patriots, etc. etc. etc.

Donc, avec quelques minutes avant le départ des 49ers, j’ai dû suivre parce que je suis un journaliste, après tout, et c’est ce que nous faisons – nous posons les questions difficiles.

Voici comment les choses se sont passées:

Moi: “Croyez-vous vraiment aux fantômes?”

Jimmy G: (tout en prenant une gorgée de Gatorade) Uh-huh. “

Moi pourquoi?”

Jimmy G: “Pourquoi?”

Moi: “Ouais.”

Jimmy G: “Ils sont réels.”

Moi: “Comment sont-ils réels?”

Jimmy G: “Que voulez-vous dire?”

Moi: “À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un fantôme?”

Jimmy G: “Maintenant, je n’en ai jamais vu. Je n’ai jamais dit que j’en ai vu un. Mais oui, vous devez croire en quelque chose, non? “

Et ce fut la fin de notre discussion sur les fantômes. Je souhaite que cela aurait pu durer plus longtemps, mais il voulait évidemment déplacer les choses dans une direction différente et moins sérieuse.

Vous pouvez voir la conversation la plus étrange que j’ai jamais eue avec un double champion du Super Bowl QB ici:

Jimmy G croit-il vraiment aux fantômes? Cela sonne bien sûr, ce qui est bien. Les gens peuvent croire aux fantômes s’ils le veulent. Qui suis-je pour dire que vous ne pouvez pas croire aux fantômes? Le monde est un endroit fou. Vous voulez vous asseoir et réfléchir à la réalité des fantômes? Plus de puissance pour vous. Fonce.

Mais je le sais – la soirée d’ouverture du Super Bowl est un endroit étrange et je suis juste heureux que cela m’ait conduit à une étrange conversation sur les fantômes avec un homme qui pourrait obtenir une troisième bague du Super Bowl dimanche soir.

C’est juste agréable de savoir que ces gens qui jouent à ce jeu incroyable sont de vraies personnes, tout comme nous.

Mais pas comme des fantômes.

Le plus grand gagnant de lundi: Andy Reid.

L’entraîneur des Kansas City Chiefs s’est présenté à la soirée d’ouverture du Super Bowl avec style avec l’une de ses nombreuses chemises hawaïennes. Le butin de ce gars qui se dirige dimanche soir est très élevé, et son équipe semble avoir confiance en leur première apparition dans le Super Bowl en 50 ans. Cette chemise crie «Chefs par 100».

