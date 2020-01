Jimmy Garoppolo a plaisanté avec Kyle Shanahan à propos de 28-3

MIAMI – Jimmy Garoppolo et Kyle Shanahan ont passé les deux dernières semaines à travailler sur un plan de match pour battre les Chiefs dans le Super Bowl 54.

Mais au cours des dernières saisons, ils ont également pris le temps de revenir sur une nuit qui a fonctionné très différemment pour les deux hommes – le Super Bowl 51 à Houston.

Garoppolo était le remplaçant de Tom Brady sur les Patriots cette nuit-là et a vu la Nouvelle-Angleterre revenir d’un déficit de 28-3 pour battre Shanahan et les Falcons dans le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl … et aussi le pire effondrement de l’histoire du Super Bowl.

Shanahan, qui était le coordinateur offensif des Falcons cette année-là, a été interrogé à plusieurs reprises cette semaine sur cet effondrement et il n’a pas hésité à fournir des réponses réfléchies à ce sujet. Il en a tiré des leçons et a parlé de cette situation car il ne faisait que le rendre plus fort en tant que personne et entraîneur.

Garoppolo m’a dit mercredi qu’il en avait plaisanté à plusieurs reprises avec Shanahan et qu’ils avaient également eu de sérieuses conversations à ce sujet:

Les fans des Falcons pourraient ne pas aimer ça au début, mais allez, vous devez pouvoir plaisanter sur vos pires moments pour vous aider à traverser les choses. C’est sain!

