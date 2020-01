Jimmy Garoppolo n’est pas un gestionnaire de jeu, c’est un système QB

Nous recommençons. Nous avons à nouveau le même vieux débat sur le “gestionnaire de jeu”. Le nom a changé de nombreuses fois, mais les points de discussion n’ont pas changé. Il y a une décennie, nous avons demandé si Russell Wilson était plus qu’un gestionnaire de jeux (il l’est), puis nous avons posé la même question à propos de Kirk Cousins ​​(nous nous battons toujours pour celle-ci), puis, l’année dernière, c’était au tour de Jared Goff (ça ressemble à un non).

Avec le Super Bowl 54 à quelques dortoirs, les projecteurs sont passés à Jimmy Garoppolo, qui n’a eu que huit tentatives de passes de plus que vous ou moi lors du match de championnat NFC, ce qui a relancé le «Jimmy G n’est-il qu’un gestionnaire de jeu? ” débat.

Je pense que quiconque l’a vu jouer au cours de la saison 2019 de la NFL peut répondre à cette question. Jimmy G n’est pas un gestionnaire de jeux. Obtenez directement vos étiquettes péjoratives pour les quarts-arrière. Il est en fait un “quart-arrière du système”.

Il y a une différence.

C’est là que le connaisseur de football très intelligent entre en scène avec «TOUS LES QUARTERBACKS RUN A SYSTEM». Ce qui est vrai mais manque le but de l’étiquette. Bien sûr, Tom Brady et Drew Brees ont à peu près été dans le même système pour la plupart de leurs carrières, mais il est assez clair que ces deux gars élèvent (d) les systèmes dans lesquels ils se trouvent. Il en va de même pour un gars comme Lamar Jackson, dont la capacité inégalée rend le système offensif unique des Ravens viable (et non l’inverse).

Ces gars-là ne sont pas des «quart-arrière du système» comme nous l’entendons habituellement. Le terme est réservé aux quarts qui sont soutenus par le système offensif dans lequel ils jouent. La connotation est que ces gars-là sont remplaçables, certains étant plus remplaçables que d’autres. C’est là que vous commencez à évoquer des noms comme Kirk Cousins, Jared Goff et, bien sûr, Jimmy Garoppolo.

Ce qui rend Garoppolo un cas si intéressant, c’est qu’il ne ressemble pas au quart-arrière du système prototypique. Et non, je ne fais pas seulement allusion à sa beauté – c’est un très bel homme – mais même sur le terrain, il ne regarde pas la pièce. Parce que, ouf, cet homme peut lancer un ballon de football. Sa libération est rapide Marino. Son jeu de jambes peut parfois sembler étrange mais, comme nous le dit Seth Galina de SB Nation, cela n’a pas d’importance grâce à quelque chose appelé «puissance rotative» – je pense que cela a quelque chose à voir avec ses hanches – et sa mécanique est fondamentalement parfaite.

Garoppolo ne lance pas beaucoup le ballon, mais quand il le fait, c’est généralement joli et le ballon arrive là où il doit aller. Le talent d’armes n’est pas quelque chose que nous associons habituellement à un quart-arrière de franchise marginale, mais il est clair que Garoppolo l’a.

Je vole sans vergogne cette analogie à Mina Kimes d’ESPN, mais Garoppolo ressemble beaucoup au personnage de John Hamm sur 30 Rock, qui est si beau qu’il a été autorisé à patiner à travers la vie tout en étant protégé de tout examen mérité grâce à la “belle bulle” . “

Maintenant, je suis sûr que Garoppolo est un mec intelligent hors du terrain. Cela n’a rien à voir avec lui en tant que personne ni même avec sa chaleur générale. Mais sur le terrain, il a besoin d’un peu d’aide supplémentaire en ce qui concerne l’aspect mental de jouer la position de quart-arrière. Et l’offensive de Kyle Shanahan lui fournit cette aide. Les conceptions de jeu font la «réflexion» pour Garoppolo, et il lui suffit de prendre une décision rapide soit / ou de lancer une jolie balle, ce que, comme nous l’avons vu, il est parfaitement capable de le faire.

À son tour, la capacité physique de Garoppolo permet à Shanahan d’appeler des pièces qu’il ne pouvait pas appeler, par exemple, Brian Hoyer ou Nick Mullens. Jetons un coup d’œil à un exemple de jeu qui a rendu les choses faciles pour Garoppolo mentalement, mais a demandé à beaucoup de ses mécaniciens purty.

Cela commence par ressembler beaucoup aux contrefaçons de jeu que nous avons l’habitude de voir d’une infraction entraînée par Shanahan. Vous avez un faux jeu, un récepteur qui court vers l’appartement et un autre récepteur qui court une route. Mais Emmanuel Sanders coupe cet itinéraire et s’arrête au milieu du terrain…

Voici pourquoi: L’une des façons les plus populaires de défendre le détournement de l’action est de faire en sorte que le secondeur utilise une technique de «ROBOT», où il retourne ses hanches et trouve le croiseur.

Shanahan sait que le secondeur apprend à ouvrir ses hanches vers sa droite, donc avoir Sanders couper son itinéraire au début des travaux contre l’élan du défenseur et crée une fenêtre de lancement.

Mais c’est une fenêtre étroite et Garoppolo mérite le crédit pour avoir fait un grand jet sur son corps. Il n’avait tout simplement pas besoin de beaucoup réfléchir pendant le jeu grâce à la conception de jeu de niveau supérieur.

Ces petits ajustements sont ce qui rend l’offensive de Shanahan si bonne. Il donne à la défense une image différente à chaque fois, mais pour Garoppolo, c’est la même chose encore et encore. Voici les 49ers qui exécutent le même concept à plusieurs reprises dans le même jeu, juste à partir d’un look différent à chaque fois…

Rien de tout cela ne prouve que Garoppolo est un quart système. Je ne sais pas s’il est possible de prouver quelque chose comme ça sans des centaines de clips, pour lesquels nous n’avons pas de place ici. C’est là que nous pouvons passer aux chiffres.

Avant de plonger dans ces chiffres, j’ai une question: quand vous pensez à une infraction conçue pour abriter le quart-arrière, quel genre de pièces vous vient à l’esprit?

Voici ma liste:

Beaucoup de jeu d’action, surtout lors d’un lancer dans le champ.

Des passes courtes autour de la ligne de mêlée qui mènent à plus de mètres après la capture.

Jouez des designs qui sortent le quart-arrière de la poche et lui offrent une vue plus claire du terrain.

Plus de passes aux extrémités serrées, aux récepteurs de fente et aux coureurs en arrière au milieu et moins de lancers aux récepteurs en dehors des numéros.

Welp, je viens de décrire à peu près l’infraction des 49ers en 2019. Quelques statistiques, via Sports Info Solutions…

Aucun quart-arrière n’a lancé de passes de jeu à un taux plus élevé (31% de ses passes), tandis qu’environ 66% du total des points attendus ajoutés par Garoppolo cette saison ont été attribués à des tentatives de jeu.

Parmi les quarts qui ont inscrit au moins 10 départs, Garoppolo a terminé dernier dans les tentatives de non-jeu-action qui ont parcouru plus de cinq mètres en aval.

85% de son EPA sur les passes terminées est venu APRÈS la capture. Seuls trois quarts de départ – Kyler Murray, Kyle Allen et Jacoby Brissett – avaient un pourcentage plus élevé.

Près de 40% des EPA réussis de Garoppolo provenaient de déploiements conçus. Seuls Kirk Cousins ​​et Jared Goff avaient des pourcentages plus élevés.

Sur les baisses de 5 et 7 étapes sans action de jeu, Garoppolo a obtenu une moyenne de -0,52 EPA par tentative, ce qui le place en dernier parmi les partants à temps plein. Son taux de réussite de 31,5% s’est également classé au bas de la ligue.

Garoppolo s’est classé 25e de la ligue avec 94 tentatives de récepteurs alignés à l’extérieur et a produit un EPA total de -11,8. Parmi les débutants, seul Mitchell Trubisky a produit un nombre inférieur, mais le Bears QB a eu un taux de réussite plus élevé.

Pendant ce temps, Garoppolo a mené la ligue en EPA sur les lancers aux joueurs alignés dans la fente, au bout serré ou dans le champ arrière.

Et si vous pensez que c’est peut-être tout le produit de l’offensive de Shanahan, jetez un coup d’œil aux divisions de Nick Mullens d’il y a une saison par rapport à celles de Garoppolo de 2019 …

Shanahan a donc mis Mullens en position de faire plus de lancers sans action de jeu – et beaucoup plus qui a parcouru plus de cinq mètres dans les airs – tout en lui donnant plus de regards qui ont abouti à des lancers vers des receveurs larges.

Avec Garoppolo sous le centre, l’offensive change et joue avec ses forces. Il se sépare dans le jeu de jeu-action et plus encore dans les déploiements conçus. Il a également un avantage sur les chutes rapides (0-3 étapes). Tous ces jeux nécessitent moins de réflexion mais plus de précision et de force de bras, ce que, évidemment, Garoppolo a et Mullens, un agent libre non repêché, ne le fait pas.

Maintenant, la question importante: pourquoi est-ce important et pourquoi est-il important maintenant? Shanahan appellera les pièces dimanche et fournira à Garoppolo l’abri schématique dont il semble avoir besoin, alors… qui s’en soucie?

Eh bien, voici le problème: comme je l’ai couvert dans mon aperçu des statistiques du Super Bowl 54, la défense des chefs a été assez bonne pour défendre toutes les choses que Garoppolo fait bien. Par exemple, Kansas City a autorisé 0,04 EPA par tentative de jeu tandis que la moyenne de la ligue était d’environ 0,20. Les Chiefs se sont également classés au cinquième rang pour le taux de réussite autorisé contre les passes aux extrémités serrées et les récepteurs de machines à sous.

Si Patrick Mahomes est son moi habituel et que les Chiefs marquent des points, Garoppolo peut être contraint de lancer plus souvent. Et les concepts sur lesquels il s’appuie généralement peuvent ne pas être aussi productifs qu’ils le sont généralement, ce qui signifie que Garoppolo devra sortir de sa zone de confort pour garder les 49ers dans le jeu. S’il veut prouver qu’il n’est pas le quart-arrière du système que je l’accuse, ce sera sa chance de le prouver.

