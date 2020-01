Jimmy Garoppolo rappelle le mouvement chic Patrick Mahomes après une blessure

N’attendez pas d’hostilité entre le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes et le QB Jimmy Garoppolo des 49ers simplement parce que leurs équipes se battront pour la plus grande victoire du football lors du Super Bowl le 2 février.

Jeudi, Garoppolo a rappelé un moment de la saison 2018 où Mahomes a fait preuve de gentillesse suite aux équipes s’affrontant lors de la semaine 3.

«Pour lui de sortir de son chemin après le match et de me souhaiter bonne chance et tout. (Il) est un véritable acte de classe… », a déclaré Garoppolo. «Pour lui, faire quelque chose d’aussi simple que ça. Ça a fait du chemin. »

Lors de ce match de 2018 à Kansas City, Garoppolo a subi une ACL déchirée. La blessure a mis fin à sa première saison en tant que partant de la saison à San Francisco après seulement quelques matchs. L’ancien remplaçant des Patriots a déclaré qu’il ne connaissait même pas le MVP de la saison, Mahomes, à l’époque.

Cela ne ressemble pas vraiment à la paire qui est restée en contact … mais c’est une belle histoire de la dernière fois où les équipes du Super Bowl se sont rencontrées dans un match qui comptait (le même a été joué pendant la pré-saison 2019).

