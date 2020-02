Jimmy Greaves a marqué des buts pour le plaisir et ses statistiques font de l’ancien attaquant de Tottenham et de l’Angleterre le Cristiano Ronaldo de son époque

Jimmy Greaves, l’un des vrais grands de l’Angleterre, aura 80 ans jeudi.

Greaves a été et reste le meilleur buteur de l’histoire de l’élite anglaise, avec des statistiques dont Cristiano Ronaldo serait fier.

Jimmy Greaves a marqué 266 buts en 379 apparitions entre 1961 et 1970 pour Tottenham

Il a joué pour Chelsea, Milan, Tottenham et West Ham en plus de gagner le cœur et l’esprit de millions de personnes comme la moitié de Saint et Greavsie après la retraite.

Mais il n’a jamais été reconnu dans aucune liste d’honneurs, il a raté la couronne de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1966 et n’a reçu sa médaille de vainqueur qu’en 2009.

Greaves a marqué 44 buts en 57 matchs en Angleterre, mais a raté la finale contre l’Allemagne de l’Ouest, après avoir perdu sa place face à Geoff Hurst lors des tours précédents alors qu’il était blessé.

Ci-dessous, talkSPORT.com jette un œil aux chiffres incroyables derrière la carrière prolifique de Greaves.

Danny Greaves en campagne pour que son père, Jimmy Greaves, soit honoré

44 – Ses buts internationaux, quatrième sur la liste de tous les temps de l’Angleterre derrière Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton et Gary Lineker.

57 – des sélections pour son pays, bien moins que tout autre joueur anglais avec 40 buts ou plus.

6 – des tours du chapeau internationaux, toujours un record. Cela comprend des lancers de quatre buts contre l’Irlande du Nord en 1963 et la Norvège en 1966.

41 – buts en championnat pour Chelsea lors de la saison 1960-61, au cours de laquelle il a eu 21 ans.

Jimmy Greaves a commencé sa carrière à Chelsea alors qu’il n’avait que 17 ans et est rapidement devenu un phénomène, obligeant Milan à payer 80 000 £ pour lui

£ 99,999 – frais payés par Tottenham pour le faire signer de l’AC Milan – le manager Bill Nicholson cherchait à protéger Greaves de la pression d’être le premier joueur britannique de 100 000 £.

266 – des buts en 10 ans à Tottenham, faisant de lui le meilleur buteur du club. Il est également septième sur la liste de tous les temps de Chelsea avec 132.

5 – des honneurs majeurs remportés dans sa carrière – la Coupe du monde de 1966 avec l’Angleterre, deux Coupes FA et une Coupe des vainqueurs de coupe européenne avec les Spurs et un titre de Serie A avec Milan.

Greaves fête ses 80 ans jeudi

780 – Numéro hérité de Greaves en Angleterre, publié en novembre 2019 pour marquer le 1000e match international des Trois Lions, ce qui signifie qu’il était le 780e homme à jouer pour l’Angleterre.

2009 – l’année où Greaves a reçu une médaille de Coupe du monde – il avait été exclu pour ne pas avoir joué lors de la finale de 1966 mais un changement dans les règles de la FIFA a vu tous les membres de l’équipe récompensés.

