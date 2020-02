Jimmy Greaves dans ses propres mots

Alors que Jimmy Greaves fête ses 80 ans, le monde du football célébrera l’un de ses plus grands joueurs.

L’un des meilleurs buteurs de l’histoire du jeu, un finisseur mortel, mais délicat, bien en avance sur son temps.

. – .

Jimmy Greaves aimait marquer des buts

Ce n’était pas la vie la plus facile du sport avec beaucoup de hauts et de bas malgré ses talents extraordinaires sur le terrain.

Ceux qui l’ont regardé et ceux qui ont joué à ses côtés auront leur mot à dire sur ses capacités et ses attributs, tant sur le terrain qu’en dehors.

Malheureusement, un accident vasculaire cérébral en 2015 signifie que Jimmy lui-même n’est plus en mesure de raconter l’histoire de sa carrière en détail, alors qu’il y a maintenant une pétition pour lui faire un honneur.

Mais heureusement, Greaves, qui deviendra plus tard une star à l’écran, a déjà parlé franchement de sa vie dans le Beautiful Game.

Alors, qu’a-t-il partagé sur sa vie en 1990, lors d’une conversation avec Brian Moore? talkSPORT.com jette un œil.

. – .

Jimmy Greaves pendant son séjour à Chelsea

Louange

Werner réagit au transfert des liens avec la «meilleure équipe du monde» Liverpool

faire gaffe

Mourinho minimise la colère d’Alli après avoir claqué la chaussure et presque frappé son coéquipier

COUP

Haaland en Premier League? “Pas cet été, pas de chance”, déclare une ancienne star norvégienne

GONG

Le fils de Jimmy Greaves “ étonné et dépassé ” par la campagne pour voir la légende honorée

révélé

Le record de choc d’Arsenal contre l’Olympiacos dévoilé

Grèves d’abeilles

Les fans des Spurs de Chelsea et de Milan devraient être reconnaissants envers ‘Sir’ Jimmy

tout faire

Mourinho lance une diatribe épineuse de quatre minutes après la défaite de Tottenham face au RB Leipzig

bloqué

La FA et la FIFA prennent une décision sur les modifications proposées par Wenger à la loi sur le hors-jeu

sauvage

Souness plaisante à propos de l’ancien ‘plodder’ de Leeds alors qu’il parle du meilleur score d’Erling Haaland

prédateur

Les statistiques époustouflantes de Jimmy Greaves qui font de lui le Ronaldo de son époque

Pourquoi il avait eu tort de déménager en Italie…

«Je pense que c’était une erreur dans la mesure où j’aurais aimé réussir et que je n’ai pas pu à cause de ma propre incapacité à m’installer.

«Pas tellement du point de vue footballistique parce que je me suis assez bien installé sur le plan du football.

«C’était l’erreur d’un jeune homme qui faisait la mauvaise chose au mauvais moment.

«Je l’ai fait pour de l’argent. Purement pour de l’argent. J’avais 17 £ par semaine et on m’avait promis quoi que ce soit jusqu’à 7 à 8 000 £ par an, ce qui est un peu différent. ”

. – .

Jimmy Greaves brandit un fanion de l’AC Milan

Comment il a quitté l’AC Milan…

«Je jouais bien pour Milan et marquais des buts. Pour les Italiens, cela n’avait aucun sens. Pourquoi ce malheureux continue-t-il à aller sur le terrain de football et à marquer des buts, peut-être qu’il veut plus d’argent?

“C’est ce qu’ils ont continué à faire, vous offrant plus d’argent, et vous avez continué à dire:” Non, je veux rentrer chez moi “.

“Ils n’arrêtaient pas de dire” vous marquez des buts, vous devez être heureux “, mais je n’étais pas content. Je marquais des buts par misère.

“Finalement, ils ont réalisé que c’était arrivé au stade où j’étais prêt à tout pour rentrer à la maison.”

. – .

Jimmy Greaves fête avec le patron de l’AC Milan Nereo Rocco

Après avoir marqué deux en-têtes lors d’un premier triplé pour Tottenham lors d’une victoire 5-2 sur Blackpool…

«C’était très inhabituel en fait. Je ne sais pas ce qui s’est mal passé là-bas. “

Les premiers temps à Tottenham…

«Ce fut des moments très difficiles parce que j’étais revenu sur une très bonne équipe. Un côté double gagnant. Et à cause de la mauvaise presse que j’avais eue et de la mauvaise publicité sur les affaires italiennes, je pense que je devais me prouver à ce qui était une grande équipe et un grand groupe de joueurs.

«Dire que je n’étais pas facilement accepté serait probablement un peu énergique, mais c’était difficile de rentrer dans le vestiaire parce qu’ils pensaient:« Eh bien, voici ce gosse gâté », ce que je ne crois pas, mais c’était l’image qui était évoquée à cette époque.

“La seule façon de le faire était de faire ce que l’on a fait, et cela a fait partie de l’équipe à la fois sur le terrain et en dehors.”

. – .

Jimmy Greaves fait ses débuts à Tottenham contre Blackpool

Apaiser les fans des Spurs…

“Les fans de Tottenham ne sont pas les plus faciles. Beaucoup de joueurs en ont souffert. «Heureusement pour moi, je pense qu’ils cherchaient quelque chose d’un peu spécial.

«Heureusement pour moi, j’ai pu le leur donner le jour [on debut against Blackpool] sous la forme de trois buts et d’une victoire retentissante 5-2.

«Je pense qu’à partir de ce jour, nous avons immédiatement noué une excellente relation.»

. – .

Jimmy Greaves célèbre devant les fans des Spurs

En passant le ballon dans le but et en ne allant pas avec puissance…

«Je pense, très honnêtement, que je n’ai jamais eu ce genre de capacité.

«L’idée de marquer des buts était de les faire glisser ou de les obtenir de la meilleure façon possible. Et ce n’est pas nécessaire [to use power], vous voyez que beaucoup de joueurs font l’erreur de devoir l’exploser. Ils ne l’ont pas fait.

«Choisissez votre place. Je pense qu’en faisant cela, vous obtiendrez probablement plus d’objectifs de cette façon. »

. – .

Jimmy Greaves aime son temps de service international avec l’Angleterre

Marquer quatre buts contre Liverpool en 1963…

«On peut dire que les gens diront toujours que c’était la meilleure équipe de Liverpool. La première équipe qui comprenait Roger Hunt, le grand Ron Yeats et mon vieux copain Ian St [John]et Gordon Milne.

“Je l’ai vraiment apprécié.”

. – .

Jimmy Greaves affronte les stars de Liverpool Ron Yeats et Tommy Smith deux ans après avoir marqué QUATRE buts contre eux

Danny Greaves en campagne pour que son père, Jimmy Greaves, soit honoré

Sur sa Coupe du monde 1966…

«J’ai commencé sur le côté. J’avais réussi à me frayer un chemin dans l’équipe [after illness] et j’avais eu quelques bons matchs avant la Coupe du monde. Je me souviens d’un match particulièrement bon contre la Norvège.

«Je me sentais bien pour la Coupe du monde mais cela ne m’était pas arrivé.

«Essentiellement, vous voyez, la vérité était que j’avais cinq points de suture au tibia après le match de France, ce qui était une grosse gouge et vous pouviez voir l’os et il a fallu un peu de temps pour s’éclaircir.

«Il était devenu un peu sale et était un peu septique. De toute façon, je n’étais pas en forme pour le match d’Argentine, donc je n’ai pas été abandonné. Je n’étais tout simplement pas en forme.

“Geoff Hurst est entré, a saisi sa chance, a marqué le seul but du match et Alf [Ramsey] gardé de cette façon. Et, très franchement, je pense qu’Alf avait raison de le faire. J’ai toujours dit qu’Alf avait raison de le faire.

“Si vous dites que j’ai été déçu de ne pas avoir participé à la Coupe du monde 1966 [final], bien sûr que je l’étais. J’étais dévasté mais ce n’était pas la faute d’Alf. Ce n’était pas de ma faute. C’était juste la façon dont les choses se sont passées. »

. – .

Jimmy Greaves à la Coupe du monde 1966 contre la France

À sa sortie des Spurs…

«C’était le jour de notre déménagement. J’ai reçu un appel téléphonique de Bill Nicholson. C’était un appel étrange parce qu’il a dit: «est-ce toi, Jim», j’ai dit «oui, Bill».

“Il a dit:” J’ai Martin Peters dans mon bureau “, je me suis dit” eh bien, pour quoi me parle-t-il de Martin Peters “.

“Il a dit:” Je voudrais l’acheter mais [West Ham manager] Ron Greenwood vous veut en partie ex, iriez-vous à West Ham. Cela doit être fait dans l’heure qui vient, à cause du délai de transfert ».

«J’ai posé le téléphone et j’ai pensé après neuf ans environ que je me sentais un peu déçu par tout cela.

«Je pensais que mon cher vieux Bill, pour qui je n’ai pas plus d’admiration que n’importe quel homme sur terre alors Bill Nicholson, pourrait le faire.»

. – .

Jimmy Greaves a remporté deux Coupes d’Angleterre avec Tottenham

On lui a demandé si cela voulait dire qu’il était parti avec un mauvais goût dans la bouche…

“Oh oui. Tout à fait. J’étais à Tottenham il y a quelque temps et Brian Curtin [former club medical officer] est venu vers moi et m’a dit: “vous ne nous avez jamais pardonné la façon dont nous nous sommes débarrassés de vous, n’est-ce pas?”

«J’ai dit:« C’était très difficile, Brian ».

«Je pense que cela aurait pu être beaucoup mieux fait. Je ne voulais pas y aller. Je n’ai jamais demandé de transfert. Je n’aurais jamais fait un pas. Je n’ai jamais dit une seule fois à Bill que je voulais quitter le club. Je voulais juste trouver ma forme pour faire mon rallye, puis revenir la saison suivante et recommencer.

«Je sentais toujours que j’avais beaucoup à offrir à Tottenham. Je n’avais rien à offrir à West Ham. Mon cœur était toujours à White Hart Lane, vraiment. »

. – .

Jimmy Greaves lors de ses débuts à West Ham contre Manchester City – il a marqué deux fois, naturellement

Prendre sa retraite et ne pas signer pour Brian Clough…

“Oh, [I retired] beaucoup trop jeune. Pour être honnête, c’était que j’en avais un peu marre de la situation à West Ham. J’aurais dû aller dans le comté de Derby. Brian [Clough] voulait de moi et je souhaite vraiment que je sois parti.

«L’une des grandes choses que j’aurais aimé faire était de jouer sous The Governer, The Man.

«Il a juste une magie et une aura autour de lui que très peu d’autres ont. Son record se démarque. Il a fait des choses qu’aucun autre manager n’a faites.

«Il a fait les choses légèrement différemment. C’est un extraverti qui dit ce qu’il pense, dit aux gens ceci, cela et l’autre. Avoir le courage et le courage d’être là-bas pour lancer et combattre.

«Pour moi, l’homme est le plus grand et c’est la fin. J’aurais aimé jouer sous lui. “

.