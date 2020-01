Jimmy Johnson sur les causes des luttes des Cowboys

Le temps de Jason Garrett à Dallas est terminé et il est à New York en tant que nouveau coordinateur offensif des Giants, mais cette semaine, Jimmy Johnson, entraîneur du double champion du Super Bowl, a donné son point de vue sur Garrett et les difficultés de son équipe 2019.

Alors que Johnson a dit que oui, il était surpris que l’équipe n’ait pas eu plus de succès sous Garrett, mais il a également identifié la raison pour laquelle il pensait que l’équipe n’avait pas mieux performé.

“Je les ai regardés jouer plusieurs fois, et ils avaient l’air aussi bons que n’importe qui dans la ligue”, a déclaré Johnson au Dallas Morning News. “Mais ensuite, je verrais une certaine adversité se produire et ils sont simplement devenus blasés. Je pense que parfois, vous devez être capable de serrer les dents et de dire «je vais pouvoir y arriver d’une manière ou d’une autre. Je vais y arriver. »

«Vous devez avoir cette motivation intérieure pour le faire. Parfois, ils n’avaient pas cette motivation intérieure. »

Que la pièce manquante évaluée par Johnson soit ou non le reflet du coaching de Garrett, nous ne le saurons peut-être jamais vraiment. Après une campagne des 8 et 8 2019, le contrat de Garrett n’a pas été renouvelé et il a depuis été embauché pour son nouveau rôle avec les Giants. Maintenant, c’est à l’ancien entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Mike McCarthy, de revigorer les Cowboys et d’aider l’équipe à trouver cette «motivation intérieure».

