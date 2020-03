JJ Macías révèle pourquoi il a embrassé le bouclier de León et celui de Chivas

L’une des scènes les plus particulières qui ont eu le jour 8 qui a été joué le week-end dernier est sans aucun doute celle que José Juan Macías nous a donnée, qui a marqué un but pour son ancienne équipe Leon a embrassé le bouclier Chivas, quelque chose qui déjà Il l’avait déjà fait quand il avait joué avec la bête et avait précisément marqué un but pour le Flock juste lors du dernier tournoi.

Comme prévu, il a commencé à recevoir toutes sortes de critiques sur les réseaux sociaux.Cependant, dans une interview pour Fox Sports, l’attaquant de Chivas a expliqué la raison qui l’avait amené à embrasser le bouclier des deux équipes quand il en avait l’occasion.

“Nous sommes humains, nous avons plus de réflecteurs. Beaucoup m’ont dit un mercenaire, mais je ne le vois pas si mal. C’est un merci au club qui m’a donné la possibilité d’avoir de la continuité en tant que jeune homme afin que je puisse désormais être starter dans l’équipe de mes amours.” l’avant du troupeau.

Quant à savoir s’il embrasserait à nouveau le bouclier d’une autre équipe, José Juan Macías était clair et a dit qu’il ne le referait probablement pas, sauf s’il s’agit du Real Madrid:

“Je pense qu’il ne recommencerait avec aucune autre institution, à moins qu’il n’ait cinq ou six ans au Real Madrid, enfin oui là-bas”, a-t-il avoué dans l’interview avec Fox Sports.