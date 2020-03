JJ Macías se moque de ses détracteurs avec ce message

L’un des joueurs qui regarde le plus les Chivas Rayadas à Guadalajara est sans aucun doute José Juan Macías, un jeune attaquant mexicain qui est l’une des grandes promesses à suivre dans le football dans le pays aztèque.

Tout au long de cette semaine, José Juan Macías a été la cible de critiques car dimanche dernier, marquant un but pour son ancienne équipe de Leon, le jeune attaquant a embrassé le bouclier de Chivas et c’est quelque chose qu’il avait déjà fait avec le bouclier félin de l’équipe quand précisément il a fait face au troupeau.

Compte tenu de toutes ces critiques, José Juan Macías était clair: ils rient de ces critiques contre lui.

“Ce n’est pas seulement moi, c’est Chivas. Je comprends parfaitement qu’ils me critiquent. Ils se moquent même de moi, tant qu’ils parlent, continuent de parler, ils me donnent une cote gratuite”, a avoué l’attaquant de Flock.

Macías: "Laissez-les parler, même si c'est mauvais; ils me donnent une note gratuite"

Macías a également assuré que la seule chose qu’il pensait en ce moment était d’être champion avec Chivas et qui se concentrerait sur cela, donc les réalisations personnelles ne sont pas ce qu’il recherche en ce moment avec le troupeau:

“Je suis plus intéressé à être un champion avec Chivas qu’à être un champion de buteur. Si je ne marque pas de buts, mais j’aide à me qualifier et nous sommes champions avec mon objectif, cela vaut plus. Tout ce que je veux, c’est être un champion avec Chivas.” Macías a terminé.