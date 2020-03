JO aura lieu en 2021

▲ Après une pression internationale croissante, le CIO et le gouvernement japonais ont décidé de reporter la 32e édition des Jeux Olympiques.Photo .

Ap, ., Notimex et Xinhua

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a14

Tokyo. Il n’était pas nécessaire d’attendre les quatre semaines déterminées la veille: le Comité International Olympique (CIO) et le gouvernement du Japon ont pris la décision de reporter les Jeux Olympiques, se soumettant à la réalité d’une pandémie de coronavirus qui a paralysé la vie quotidienne à travers le monde. planète et cela avait rendu pratiquement impossible le montage de l’événement sportif monumental en juillet.

Le CIO a noté que les Jeux devraient être reportés à une date autre que 2020 et au plus tard à l’été 2021, afin de protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux olympiques et de la communauté internationale.

C’était une annonce qui était attendue avant l’accumulation de pression des athlètes, des organisations sportives et des Comités Nationaux Olympiques qui étaient nerveux face à la situation, tous confrontés à une conjoncture dans laquelle des tournois d’entraînement et de qualification, ainsi que des protocoles internationaux de dopage, ils ont été désespérément perturbés.

La Canadienne Hayley Wickenheiser, quadruple championne de hockey et première membre du CIO qui a critiqué la réticence du mouvement olympique à reporter l’événement, a déclaré que la décision était le message que les athlètes voulaient entendre.

À tous les athlètes: faites une pause, regroupez-vous, prenez soin de vous et de vos familles. Leur temps viendra, a écrit Wickenheiser sur Twitter.

La décision

Le président du CIO, Thomas Bach, d’Allemagne, et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont parlé mardi au téléphone et ont convenu, avec un groupe de dirigeants du CIO et le comité d’organisation de Tokyo, de prendre la décision.

D’autres Jeux Olympiques ont été annulés par les guerres mondiales en 1916, 1940 et 1944, mais aucun jouteur olympique de l’ère moderne, depuis 1896, n’avait été reporté pour d’autres raisons, à l’exception d’un virus qui dépassait hier 400 000 infections dans le monde, un chiffre qui augmente de jour en jour.

Ce sera la première fois en 72 ans que la foire des Jeux olympiques d’été ne se tiendra pas selon l’année établie et avec l’annonce du report jusqu’en 2021, ils deviendront les premiers à se tenir dans la non-année.

Seules la Première et la Seconde Guerre mondiale ont empêché sa réalisation tous les quatre ans; après cela, Londres 1948 a donné le ton pour qu’elles soient célébrées en temps opportun, jusqu’en 2020.

En 1916, Berlin visait à être le siège de la joute; cependant, avec le début de la Première Guerre mondiale (1914-1918), ils ont dû être annulés, car l’Allemagne était l’un des principaux pays concernés.

À partir d’Anvers 1920, les jeux sont restés debout, malgré la Grande Dépression et le Nazisme d’Hitler à Berlin en 1936, jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui a privé Helsinki de l’accueil en 1940, en remplacement de Tokyo.

Cette année-là, la capitale japonaise sera à son tour le siège, mais en raison du début de la Seconde Guerre sino-japonaise, ils doivent renoncer à l’organisation des Jeux olympiques, de sorte que la Finlande vient à la rescousse, même si elle ne peut pas non plus être menée à bien.

En plus de renoncer aux joutes estivales, le Japon a dû renoncer aux Jeux olympiques d’hiver, à Sapporo 1940, qui ont été déplacés à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, mais ont été annulés en raison de la guerre.

La situation s’est répétée en 1944, lorsque Londres n’a pas pu accueillir les milliers d’athlètes, car la ville a été dévastée après les attaques des ennemis. À l’époque où la foire d’hiver de Cortina d’Ampezzo, en Italie, n’avait pas lieu pour la même raison.

C’était jusqu’en 1948, lorsque les Jeux ont été rétablis dans la capitale anglaise, et depuis lors, il n’y a eu aucune interruption, jusqu’en 2020, malgré les boycotts de certains pays pendant la guerre froide.

Priorité, protéger des vies

Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’Organisation mondiale de la santé, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les 32e Jeux olympiques de Tokyo devraient être reprogrammés, tout comme les Jeux paralympiques, bien que les deux ils garderont le nom de Tokyo 2020.

Les conséquences financières du report des Jeux n’ont pas été discutées et ne sont pas une priorité, il s’agit de protéger des vies, a déclaré Bach peu après par visioconférence.

Abe a souligné que l’organisation des Jeux l’année prochaine serait une démonstration de la victoire humaine contre les infections à coronavirus.

Le report du match implique des complications logistiques, telles que la disponibilité de sites au Japon, la modification des calendriers sportifs internationaux quelle que soit la nouvelle date choisie, la restauration des processus de classement et d’autres considérations.

La décision a été prise quelques heures seulement après que les organisateurs locaux avaient annoncé que le relais de la flamme devait se poursuivre jeudi. Ces plans ont également changé.

Pour l’instant, la flamme restera gardée et en vue à Fukushima, a déclaré le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori.

Les organisateurs du CIO et de Tokyo sont convaincus que la décision de reporter l’événement permettra au monde de se remettre de la pandémie.

Les dirigeants conviennent que les Jeux olympiques de Tokyo peuvent être une lueur d’espoir pour le monde en ces temps difficiles et que la flamme olympique devient la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve en ce moment, a-t-il déclaré. le CIO.

La décision est un soulagement pour les athlètes, car ils n’auront plus à poursuivre leur entraînement dans des conditions impossibles, sans avoir une idée claire de quoi et quand ils doivent être préparés.

De nombreux arénas, stades et hôtels avaient des contrats pour certains Jeux qui s’étaient enrôlés entre le 24 juillet et le 9 août. Réorganiser tout cela n’est pas impossible, mais cela coûtera plus cher. Tokyo avait déjà investi 28 milliards de dollars pour mettre en place la joute, selon des informations.

Et l’autre est le calendrier sportif international. Presque toutes les 33 disciplines du programme olympique ont des compétitions majeures, y compris des compétitions mondiales, prévues pour 2021.

Le plus pertinent de tous est l’athlétisme. L’Université de l’Oregon Hayward Field a été rénovée et agrandie, au coût de 200 millions de dollars, pour accueillir le championnat du monde l’année prochaine, qui sera reporté à 2022.

Toutes les organisations sportives internationales ont adopté avec affection la décision, de l’Association des comités nationaux olympiques, ainsi que des comités olympiques et paralympiques connexes, comme la FIFA, qui a promis de collaborer avec les défis liés à la reprogrammation; la majorité des fédérations des disciplines impliquées dans les joutes estivales et, bien sûr, des dizaines de personnalités remarquables sur les podiums olympiques, entre autres, le Kenyan Eliud Kipchoge, champion olympique de marathon; le cycliste italien Vincenzo Nibali, le judoka français Teddy Riner, double champion olympique, ou l’Allemande Isabell Werth, sextuple monarque.

