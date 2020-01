Joan Barreda, d’Espagne, remporte la dixième étape sur les motos du Dakar

15 janvier 2020, 14 h 47 Haradh, Arabie saoudite, 15 janvier (Prensa Latina) Le pilote Honda Joan Barreda, d’Espagne, a remporté aujourd’hui la dixième étape du rallye Dakar-2020, courue entre les villes de Haradh et Shubaytah, raccourcie 345 kilomètres en raison de fortes rafales de vent.

“L’étape était très difficile, difficile, mais nous avons réussi à surmonter l’adversité et à gagner”, a déclaré le coureur né à Madrid.

Barreda a couvert la section en deux heures, 11 minutes et 42 secondes, pour surpasser en 1,07 minutes à Ricky Brabec, des États-Unis et en 2,31 (min.) À Kevin Benavides, d’Argentine, occupants des positions deux et trois, pour cela. ordre.

Dans le général individuel, Brabec envoie un record de 34: 12,18 heures, suivi de Pablo Quintanilla, du Chili, à 25,44 minutes, et Barrerda lui-même, à 27:09 minutes, ses escortes les plus proches.

«Il y a toujours de la concurrence et tout peut arriver. Demain sera une étape difficile mais nous irons tout faire pour gagner », a déclaré Barreda concernant ses chances dans les deux jours restants de terminer l’épreuve.

-Première de la dixième étape (motos) du Rallye Dakar-2020:

-1. Joan Barreda (ESP) 2: 11,42 heures.

-2. Ricky Brabec (USA) à 01.07 minutes.

-3. Kevin Benavides (ARG) 02,31 minutes.

-4. Toby Price (AUS) 02,57 minutes.

-5. Luciano Benavides (ARG) 04,14 minutes.

-Classement général:

-1. Ricky Brabec (USA) 34: 12,18 heures.

-2. Pablo Quintanilla (CHI) à 25,44 minutes.

-3. Joan Barreda (ESP) 27,09 minutes.

-4. Toby Price (AUS) 28,33 minutes.

-5. José Cornejo (CHI) 41,31 minutes.

