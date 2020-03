Joanna Jedrzejczyk a quitté «ressemblant à une extraterrestre» après avoir perdu contre Weili Zhang dans «le plus grand combat de MMA féminin de tous les temps»

Joanna Jedrzejczyk et Weili Zhang se sont battus pour les âges lors du co-événement principal de l’UFC 248.

Le combat a tenu la distance mais c’était une affaire super, super serrée. Deux juges ont marqué le match 48-47 en faveur de Zhang, tandis que le troisième l’a vu 48-47 Jedrzejczyk.

Zhang est sorti vainqueur d’une bataille brutale avec Jedrzejczyk

Les deux femmes ont vraiment réussi et ont donné tout ce qu’elles avaient, mais en général, la plupart des fans semblent croire que Zhang méritait la victoire.

Au deuxième tour, elle a décroché une énorme main droite qui semblait visiblement secouer l’ancien champion, mais le Polonais est passé à gaucher au troisième tour et a brièvement donné quelques problèmes à Zhang.

Joanna Jedrzejczyk ressemblait à une extraterrestre après que l’enflure sur son front ait atteint un niveau sérieux

«J’étais presque sûr de l’avoir», a déclaré Zhang par l’intermédiaire d’un traducteur. «Ce fut une excellente performance. Nous sommes tous des artistes martiaux ici. Nous ne voulons pas parler de détritus. Nous voulons le respect mutuel. »

Jedrzejczyk, qui a maintenant une fiche de 0-4 dans ses quatre derniers combats pour le titre, dont deux défaites contre Rose Namajunas et une contre l’actuelle championne des poids mouches Valentina Shevchenko, a maintenu le thème du respect de Zhang.

«Elle a fait un excellent travail. J’ai senti ses coups de poing », a déclaré Jedrzejczyk. «Le gonflement me dérangeait. Je le ressentais de plus en plus, mais ça va. Félicitations champion. Je suis très heureux que nous nous soyons bien battus. “

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le monde du combat a salué ce combat comme l’un des plus grands de tous les temps:

Le plus grand combat WMMA de tous les temps. C’était tout ce que je pensais que ce serait et plus encore. # UFC248

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 8 mars 2020

Wow, c’était le plus grand combat de WMMA jamais

– Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) 8 mars 2020

C’est une victoire fantastique pour Zhang, surtout compte tenu des conditions dans lesquelles elle s’est produite. Elle a d’abord déménagé en Thaïlande au début de février à cause du coronavirus avant de s’installer à Abu Dhabi et, enfin, aux États-Unis.

“C’était difficile avec le coronavirus dans mon pays, tout le monde le sait”, a déclaré Zhang. «Le coronavirus s’améliore beaucoup, et j’espère que tout le monde reste ensemble et se bat ensemble. Nous pouvons gagner cela. Notre pays souffre de la tragédie en ce moment, mais nous nous battons ensemble et nous la gagnons. »

Zhang, 30 ans, passe à 21-1 et émerge comme une véritable star pour l’UFC. Elle est également la seule championne chinoise de l’histoire de l’entreprise.

