João Félix et Trippier s’apprêtent à rejouer

Dans trois semaines, l’Atlético de Madrid se rendra dans la ville où les Beatles sont nés pour affronter le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au milieu, il aura des matchs de championnat exigeants contre Villarreal, Espanyol et Sevilla, donc ce serait une bonne nouvelle de vider l’infirmerie.

Diego Costa a enfin pu réapparaître, mais Kieran Trippier, Hécor Herrera et Joao Félix doivent encore se remettre de leur convalescence. L’Anglais a été le premier à tomber, le 17 janvier, par pubalgie. Après son opération dans la première semaine de février, le club a estimé quatre six semaines de rééducation pour le tour sportif, afin qu’il puisse arriver en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Joao Felix vit une situation similaire. Le Portugais est tombé dans le match contre Leganés en raison d’une blessure musculaire à la jambe droite. Du club, ils ont indiqué un mois de récupération pour qu’il puisse jouer à nouveau, mais il n’y avait pas non plus de déclaration précisant l’heure de retrait. Ils espèrent, bien sûr, qu’ils pourront arriver au plus tard à Anfield.

Le dernier blessé est Héctor Herrera. C’était le 6 février à cause d’une tendinopathie de l’adducteur gauche. Contrairement à ses deux partenaires blessés, Herrera n’a pas de temps estimé pour revenir, donc sa date de retour sur la pelouse est inconnue.