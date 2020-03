Une des bonnes nouvelles dans le Athlète de Madrid contre Séville Ce fut la grande performance du portugais. Joao Felix a marqué le deuxième but du matelas et a caillé son meilleur match en tant que rojiblanco. Après une adaptation plus lente que prévu, mais compréhensible par leur âge, 20 ans, l’attaquant commence à justifier l’investissement qu’il a fait en été. Rien de plus et rien de moins que 127 millions d’euros.

Joao Felix revient juste à temps. L’Atlético de Madrid disputera son match le plus important sur ce parcours ce mercredi, où il devra défendre le 1-0 du match aller pour faire appel à l’actuel champion de Ligue des Champions, le Liverpool, si vous voulez passer aux quarts de finale. Si le Portugais réussit aussi bien que Séville, où il n’a manqué que trois passes, le fan de matelas peut être optimiste quant aux possibilités de son équipe. Tout dépendra de sa condition physique puisque Siméon, appelé à le remplacer, justifie son changement: «J’étais un peu chargé du jumeau, des crampes, mais je ne peux pas expliquer cela aux gens. Le médecin me le dit. Il a joué un bon match, surtout en régularité et en continuité, bien que les gens le rendent heureux quand il marque ». Cependant, Joao Felix vu le jaune devant Séville et ne sera pas le week-end prochain avant le Athlétique, donc vous pouvez tout donner contre Liverpool.

Le meilleur Joao Felix pour Anfield

Loin d’être opportuniste, Simeone, qui a été celui qui a garanti l’investissement de Athlète de Madrid par Joao Félix, il s’est effondré à la louange des Portugais lors de la conférence de presse avant le choc contre Séville. «Tout a commencé avec beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme. Il a eu deux blessures qui l’ont sorti de cette continuité. Il recherche cette continuité dans l’équipe dont nous avons tous besoin et que nous attendons de lui. J’espère que cela arrivera là où il est proposé, parce que dans le cas des jeunes garçons, c’est une conséquence de l’endroit où l’on veut aller. Si vous voulez aller loin, vous pouvez», A souligné l’entraîneur rojiblanco avec optimisme.