Joao Felix souffre d’une blessure musculaire et est un sérieux doute pour le derby

Joao Felix subi dans le dernier match de championnat un blessure musculaire ce qui fait que ce soit ce serait un doute pour le derby du Bernabéu de ce samedi. L’Atlético de Madrid a annoncé ce mercredi, trois jours après le nul nul contre Leganés. Portugais Il ne s’est pas entraîné mardi ou mercredi et il ne semble pas qu’il puisse arriver dans des conditions au duel de la rivalité maximale.

Les problèmes de Diego Pablo s’accumulent Simeone. Après les très mauvaises données des buteurs de la saison et quatre matchs consécutifs sans gagner, vous pouvez voir comment il manque de l’un de ses grands tours en attaque Le club ne précise toujours pas la signature d’Edison Cavani et l’entraîneur argentin ne touche pas la clé pour une plus grande production de buts. Seulement cinq équipes La première division a marqué moins que l’Atletico.

La déclaration complète Le club rojiblanco est le suivant: «Joao Félix souffre d’un blessure musculaire de la jambe droite produit dans le match contre le Leganés Sports Club. Avant la persistance de l’inconfort après le jour de repos, les services médicaux ont effectué des tests pour détecter la blessure et rester évolution en attente. »