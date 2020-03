Joao Felix Time

L’Atlético de Madrid entre dans une période décisive de la saison et maintenant quoi Joao Felix est récupéré de sa blessure, ils attendent le jeune footballeur portugais faire un pas en avant et mener l’attaque d’une équipe de matelas qui joue sa présence dans la prochaine édition de la Ligue des Champions et sa continuité dans cette compétition.

Les hommes de Cholo Simeone reçoivent Séville au Metropolitan à un moment où l’Atlético de Madrid n’est plus en poste en Ligue des champions. Joao Felix fait la une des journaux devant le club hispanique après plusieurs semaines prenant progressivement plus de minutes. L’ancien Benfica ne débute pas dans un match depuis le 26 janvier, quand l’Atlético n’est pas passé d’un nul à rien contre Leganés.

Joao Felix a subi une blessure musculaire qui l’a empêché d’être dans le derby contre le Real Madrid ou lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, comme les matchs les plus marquants. Avant Villarreal et Espanyol, il avait déjà quelques minutes à partir du banc et tout indique qu’elle reprendra la propriété avant celles de Nervión.

Quelques jours plus tard, l’Atlético visitera l’un des stades mythiques et avec plus de légende du vieux continent: Anfield. Le Cholo Simeone se rendra à Liverpool avec le loyer 1-0 va mesurer l’une des meilleures équipes du monde. Là aussi Ils auront besoin de Joao Felix pour rester en vie en Ligue des champions.

Calme-toi avec Joao

Joao Felix est arrivé l’été dernier en échange de 127 millions d’euros dans une opération dans laquelle le Golden Boy est arrivé au Metropolitan pour remplacer Antoine Griezmann. Jusqu’à présent, le Portugais a laissé des coups de pinceau de ce dont il est capable, mais que le jeu ou les blessures de l’équipe ne lui aient pas permis de performer régulièrement en aidant son peuple à atteindre les objectifs.

C’est vrai que la patience est demandée au club, car il a 20 ans et est son premier cours à l’Atlético de Madrid. Malgré la prudence de Joao Felix, une performance décisive est également de mise et cette semaine, on lui présente le scénario parfait pour proposer sa candidature pour devenir l’une des futures stars du football mondial.