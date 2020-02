Joaquin donne des conseils à Cristopher of the Island of Temptation

Deux jours après avoir fait face Barcelone, le capitaine de Betis Il ne voulait pas manquer la première interview télévisée de l’ex-petit ami d’Estefania. Joaquín a suivi le débat sur The Island of Temptations, comme il l’a montré dans ses histoires Instagram, et a même osé donner des conseils à Cristopher.

“À mort toujours toujours avec toi», Le milieu de terrain voulait lui dire qu’il était avec sa femme, Susan Sabol, à regarder la télévision. “Cristopher, ton frère d’âme», A poursuivi Joaquin. “Tu sais comment je retire mes phrases? Avec un bon paquet de goodies et de baise“

Joaquin a parlé de Cristopher et aussi d’Andrea, de l’île de la tentation

Le footballeur Betis s’est révélé très attentif à ce qui se passe sur l’île de la tentation. À la demande de sa femme, Joaquin Il avait quelques mots pour le look d’Andrea. “Andrea a une bonne chose, que vous pouvez l’emmener à la plage et pendant que vous vous baignez, elle regarde vos vêtements“

Le Cadix a voulu terminer son émission sur Instagram comme s’il s’agissait de Monica Naranjo, qui est l’hôte de The Island of Temptations. “Les gens, il n’y a plus d’images pour vous», A terminé Joaquin en riant.

Joaquín a déjà raconté des blagues tôt le matin sur Instagram deux jours avant d’affronter Barcelone

Ce n’est pas la première fois que le capitaine du Betis propose un show sur Instagram avant d’affronter l’équipe du Barça. La saison dernière, deux jours avant d’affronter Barcelone, Joaquin Il a raconté des blagues à l’aube. A cette occasion, l’équipe andalouse a réussi à prendre les trois points du Camp Nou par 3-4. Le milieu de terrain a également marqué le deuxième but de son équipe dans un match où ils ont également vu la porte Firpo Junior, Giovani Lo Celso et Sergio Canales.