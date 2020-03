Joaquín Sánchez, le joueur de Betis commence à se délecter de fer à la main avec la quarantaine des coronavirus: “Je deviens fou”

Joaquín Sánchez continue de faire preuve d’humour pour passer la quarantaine. Le joueur Betis commence à se délecter comme vous pouvez le voir dans cette vidéo

Joaquín Sánchez continue de faire rire passer la quarantaine. Le joueur Betis commence à s’extasier et est apparu dans une vidéo avec un arc sur la tête, dans un peignoir et du repassage: “Je deviens fou et je ne sais plus quoi faire, De même je repasse pour vous un drap que je commence à coudre. OMG OMG! Comme je suis «mal», »a-t-il chanté alors que sa famille riait en arrière-plan.