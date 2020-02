Joaquín Sánchez remporte Marc Márquez au baby-foot et il y aura une revanche dans un circuit

Le capitaine de Betis et le pilote de MotoGP, qui avait auparavant fait face à différents défis, a maintenant joué au football de table. Cette fois, il a été Joaquin celui qui a gagné, bien qu’il lui reste Marc Marquez en se revoyant le visage dans un circuit avec une moto de course.

Le match entre les deux a commencé avec le champion du monde disant qu’il avait joué “quelque”Temps pour le football. Joaquin, un compétiteur né, pourrait être sérieux avant de commencer et lancer le ballon pour que le match puisse commencer. Il l’a fait avec une telle force que le ballon est sorti du baby-foot, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas contenir le rire.

Après avoir inscrit le premier but, Marc Márquez a fait valoir qu’il avait été blessé à l’épaule, ce que le milieu de terrain considérait comme une excuse. Malgré la victoire, Joaquin J’ai repris le football à chaque fois que j’en ai eu l’occasion. “Quel tricheur», Lui a dit le pilote.

Il n’y avait pas besoin de pièges, Marc Marquez C’était assez mauvais. “Tu as joué moins que moi», A déclaré Joaquin. Mais tout est appris et le catalan, comme son rival, a relevé le ballon. Malgré le piège, Márquez a eu le courage de dire Joaquin cela ne valait pas la «roulette». Malgré cela, je ne peux pas éviter de marquer le dernier et dernier but.

Joaquín à Marc Márquez: “Je n’ai pas monté de moto de course de ma vie”

Les deux ont fusionné en un câlin et ont convenu publiquement que la prochaine fois, ils se rencontreraient dans un circuit. “Il ne me donnera pas de temps ni de priorité», A déclaré Joaquin. “Je te ramène», A répondu Marc Márquez. “Je n’ai pas monté de moto de course de ma vie. Mais bon, on ira avec une ceinture, non?», A demandé le capitaine du Betis. “Avec airbag”, Le champion du monde MotoGP a terminé.