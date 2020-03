Joe Buck et d’autres diffuseurs sportifs commentent les choses de tous les jours et les règles

Il n’y a pas de sports en direct en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19, et ceux qui ont la chance d’être en bonne santé et enfermés dans leurs maisons commencent à s’ennuyer. Vraiment ennuyé. Cela inclut les diffuseurs sportifs, qui n’ont rien de nouveau pour projeter leurs voix emblématiques, alors ils ont commencé à utiliser leurs talents pour de bon pour créer du contenu sportif adjacent pour égayer nos jours.

Andrew Cotter, un diffuseur qui couvre le golf et le rugby pour la BBC, a opposé ses chiens, Olive et Mabel, dans une compétition de restauration, et l’a raconté pendant deux minutes consécutives. C’est incroyable.

Olive, le chien à fourrure noire, aurait été un champion à cinq reprises dans ce match, ce qui signifie que Cotter l’avait fait plusieurs fois avant le tournage. Incroyable. Sans surprise, elle a gagné. Cotter a donné des lignes classiques comme «Mabel, utilisation intensive de la queue. HEUREUX D’ÊTRE en VIE. Tout est incroyable »et« Olive, concentré, implacable; goûter absolument rien. ”

Trois jours plus tard, la vidéo a été partagée près de 75 000 fois sur Twitter.

Cotter n’est pas le seul non plus. Joe Buck, qui couvre la MLB et la NFL pour Fox, a commenté une tonne d’événements aléatoires.

Ici, Buck donne play-by-play sur le golfeur Justin Thomas fixant ses cheveux:

Ici, il raconte un enfant tuant une araignée:

Un tas de poulets:

Un match de basket à domicile:

Un petit coup de ligue pour les enfants:

Celui-ci était particulièrement agréable à faire car beaucoup d’entre nous aimeraient regarder @MLB maintenant. À première vue, Walker Sumerel pourrait être là un jour !! Cet enfant peut voler !! Merci d’avoir envoyé ceci dans @chiefsums et j’espère que les Springville Mets seront bientôt de retour en action! pic.twitter.com/YANhp5Qotv

– Joe Buck (@Buck) 27 mars 2020

Ce journaliste mettant Oreos dans sa bouche:

Merci, diffuseurs sportifs, de nous avoir donné de quoi rire en ligne.