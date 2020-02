Joe Buck et Troy Aikman de FOX parlent du 6e grand match

Joe Buck et Troy Aikman appelleront leur sixième Super Bowl pour FOX dimanche.

Mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas affectés par la pression d’appeler un match de la NFL qui sera vu par un public gargantuesque de fans, à la fois occasionnels et purs et durs, ceux qui ont des intérêts enracinés ou pas.

“Les enjeux se sentent plus élevés chaque année”, a déclaré Buck à For The Win dans une récente interview téléphonique. “Je pense que la familiarité est effacée en se sentant comme la population générale est plus instruite sur la NFL qu’elle ne l’était quand nous avons commencé.”

Aikman – qui a remporté trois anneaux en tant que joueur, quart-arrière des Cowboys de Dallas – a convenu que l’énormité de celui-ci peut être intimidante.

“Il est facile de dire que c’est un autre jeu et qu’il joue de la même manière”, a-t-il dit, “mais une fois que vous êtes sur le point de vous y rendre, vous réalisez que c’est un grand match. L’électricité dans l’air, l’urgence, l’apparat de tout cela, on vous rappelle à chaque tournant que c’est un grand événement. “

Alors, comment peuvent-ils rester calmes face à toute cette pression? Outre leur chimie et ce que Buck a décrit comme la «mémoire musculaire» d’une année dans l’air, ils ont peu de choses sur lesquelles ils comptent.

Il existe toujours une variété de noix aromatisées à des fins de ravitaillement, bien que Buck les évite lors de la diffusion au cas où un morceau se prend dans le fond de la gorge. Aikman se rappelle d’équilibrer les informations qu’il fournit entre les fans inconditionnels des champions de l’AFC et de la NFC et ceux qui n’ont aucune idée des équipes qui jouent.

Buck a d’autres stratégies. Il rédige un tableau pour chaque équipe avec des notes et des statistiques sur chaque joueur – il a publié son tableau de championnat NFC dans un récent tweet (voir ci-dessous). Ensuite, il écrira un message qui le fera rire – «ce n’est qu’un jeu (explétif)» – s’il le voit, ou mettra une photo de sa famille là-bas pour le garder à la terre.

“Il vaut mieux que je me rappelle que nous n’inversons pas le flux du Nil lorsque nous sommes assis dans la cabine”, a-t-il déclaré.

Croyez-le ou non, Buck se rendra parfois sur son téléphone pendant la diffusion.

«Je fais ça tout le temps», a-t-il déclaré. «Série mondiale, Super Bowl, match de championnat, match au hasard en septembre. Je pense que ça fait un peu exploser le ballon autour de moi et me relie à mon monde réel avec mes amis et ma famille. Il y a des tronçons où, si je sens que nous sommes dans un moment intense du jeu, je vais le retourner. “

“Parfois, c’est utile parce que je vais avoir un point de vue extérieur sur ce que nous regardons”, a-t-il ajouté. “C’est à la fois une diversion et applicable au jeu que je pourrais même utiliser.”

Mais tout revient à la chimie pour Aikman et Buck, qui traînent quand ils ne sont pas dans la cabine de diffusion.

“Il y a un niveau de confort avec lui et moi, non seulement professionnellement, mais nous sommes vraiment de bons amis”, a déclaré Aikman. “Qui aide.”

Buck a accepté.

“Notre niveau de familiarité et de confort augmente chaque année.”, A déclaré Buck. «Nous ressentons ce qu’est le rythme de l’autre, soit au cours de l’année, soit juste ce jour-là. Je sais quand il est stressé, je suis sûr qu’il sait quand je le suis. Je sais quand il a besoin de rire, je suis sûr qu’il sait quand j’ai besoin de rire. C’est une sensation très réconfortante d’entrer dans un jeu en connaissant si bien la personne avec qui je travaille, cela élimine beaucoup d’inconnues. »

