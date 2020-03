Joe Buck n’appellera pas votre vidéo NSFW

Dans le but de faire sa part pour aider à divertir les masses pendant que nous sommes tous dans la lutte contre les coronavirus, Joe Buck est intervenu et a proposé de faire une analyse pièce par pièce des moments de tous les jours pour les fans qui lui ont envoyé des vidéos sur les réseaux sociaux.

Buck a commencé par faire un appel à un moment délicieux dans sa propre maison de son tout-petit ayant une mini-fusion. Depuis lors, Buck a appelé deux chiens jouant dans une flaque d’eau, la racine des cheveux de Justin Thomas et bien plus encore. C’était surtout amusant, mais, parce que nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses, quelques personnes ont envoyé des vidéos de Buck de leurs aventures amoureuses à appeler, ce qui n’est absolument pas correct.

“Oui, j’ai reçu quelques soumissions de la part d’un homme et d’une femme, qui ne semblaient tout simplement pas appropriées pour mettre ma voix à ce stade de ma vie”, a déclaré Buck à KMOX Radio à St. Louis. «Peut-être plus tard dans la vie, mais pas maintenant. Je regarde ces vidéos très attentivement et je choisis celles qui me semblent les plus saines. »

Je ne sais pas pourquoi cela doit être dit, mais c’est le cas. Si vous appréciez le temps de quarantaine avec un autre significatif et décidez d’ajouter un peu de variété à votre routine quotidienne, veuillez ne pas envoyer ces vidéos à Joe Buck. En plus d’appeler les vidéos, Buck demande également aux gens de faire un don à des œuvres de bienfaisance locales s’il appelle votre vidéo. C’est une très bonne chose! Ne le gâchez pas!

Nous n’avons pas grand-chose pour nous en ce moment, et les vidéos de Buck sont l’un des rares points lumineux de notre cycle d’actualités rempli de coronavirus. Ne le gâchez pas pour tout le monde. Gardez vos vidéos pour vous ou, vous le savez, publiez-les sur Pornhub si c’est ce que vous pensez. Gardez-les simplement loin de Joe Buck.

