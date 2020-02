Joe Burrow essaie-t-il déjà de rompre avec les Bengals?

“Ce n’est pas ce que vous ne savez pas qui vous cause des ennuis”, a déclaré Mark Twain. “C’est ce que vous savez avec certitude que ce n’est pas le cas.”

Cette citation…

Est dans l’image d’ouverture de The Big Short.

S’applique à lui-même (Mark Twain ne l’a probablement même pas dit).

Résume parfaitement le premier projet de drame de la NFL de 2020.

Depuis que Cincinnati a enfermé le non. 1 choix en 2020, le complexe industriel des médias de projet a convenu que les Bengals rédigeraient le quart-arrière de l’Ohioan, vainqueur du trophée Heisman, Joe Burrow. Mais Burrow pourrait avoir d’autres plans, et la seule chose que nous savions sur le projet de 2020 ne l’est peut-être pas. Lundi, Burrow a marché sur la corde raide avec ses réponses aux questions répétées de Mac Engel du Fort Worth Star-Telegram pour savoir s’il voulait jouer pour les Bengals.

“Écoutez, c’est un long processus, non?” Burrow a déclaré au Star-Telegram. «Ils ont leur processus à traverser, et donc je suis béni d’être dans la position où je suis. S’ils me sélectionnent, ils me sélectionnent, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le meilleur joueur de football, je peux être. “

S’ils me sélectionnent, ils me sélectionnent. Engel a déclaré à Burrow que ces mots pouvaient être interprétés de plusieurs manières et lui ont donné une chance de clarifier, mais Burrow a doublé.

«C’est un long processus au cours des prochains mois», a déclaré Burrow. «Nous avons la moissonneuse-batteuse. Nous avons des jours pro. Il reste beaucoup de temps avant le projet. Il y a beaucoup d’informations dans beaucoup d’endroits différents. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Je me concentre uniquement sur la formation en ce moment. “

Ces commentaires, combinés avec un petit prologue et quelques faits de base sur le processus de pré-ébauche de Burrow, suggèrent qu’il pourrait y avoir du feu derrière toute la fumée. Le Star-Telegram a rapporté qu’au même dîner, l’ancien no. 1 choix, Steve Bartkowski a dit à la famille de Burrow qu’ils devraient «tirer un Eli Manning». Avant le repêchage de 2004, les représentants de Manning ont déclaré aux Chargers de San Diego, qui avaient le premier choix, que Manning ne voulait pas jouer pour eux.

Encore de la fumée: Burrow s’entraîne avec l’entraîneur des quarts Jordan Palmer avant le repêchage. Jordan Palmer est le frère cadet de Carson Palmer, qui a remporté le trophée Heisman en 2002 et a été repêché no. 1 par les Bengals en 2003. Le mandat de Carson Palmer avec les Bengals était si mauvais qu’il a menacé de prendre sa retraite après seulement sept saisons lorsque l’équipe a refusé de l’échanger (il a finalement été échangé à Oakland et a joué sept ans de plus). Le mois dernier, lors d’une émission de radio CBS Sports, Carson Palmer a fait une longue déclaration sur les raisons pour lesquelles l’organisation des Bengals était si horrible:

Carson Palmer m’a dit ce matin qu’il avertirait Joe Burrow de jouer pour les Bengals. “C’est pourquoi j’ai dû partir. Je n’ai jamais senti qu’ils étaient déterminés à remporter un Super Bowl. » pic.twitter.com/YqQgXlhDDC

– Damon Amendolara (@DAonCBS) 29 janvier 2020

“C’est pourquoi je voulais sortir: je ne me suis jamais senti comme [Bengals] l’organisation essayait vraiment de gagner un Super Bowl, et de vraiment courir après un Super Bowl », a déclaré Palmer à Damon Amendolara.

Les joueurs accusent les anciens employeurs de différentes choses tout le temps – incompétence, faute professionnelle, malveillance – mais vous entendez rarement quiconque se demander si une organisation veut gagner un Super Bowl. Même les commentaires qui sont conçus comme des insultes, comme appeler des joueurs sales ou des tricheurs, parlent de leur désir de gagner trop. Donc, Palmer remettant en question le désir de compétition de Cincinnati est à peu près aussi accablant une critique qu’un athlète peut le faire contre une organisation sportive. Palmer n’a pas dit que le propriétaire des Bengals, Mike Brown, était le problème à Cincinnati, mais il l’a fait en invoquant d’autres propriétaires pour faire échec aux problèmes de Cincinnati.

“[After Cincinnati and Oakland] Je suis ensuite allé jouer pour [Cardinals owner] Michael Bidwill en Arizona, et Michael était tout au sujet de la victoire », a déclaré Palmer dans la même interview. «Tout était une question de victoire. La culture était de gagner. … Quand vous avez de bons joueurs mais que vous n’obligez pas vraiment tout le monde dans l’organisation à faire ce que nous pouvons pour être meilleurs, à faire ce que nous pouvons pour gagner un Super Bowl, c’est la différence dans la NFL. Vous regardez ce que [Patriots owner] Bob Kraft a terminé. Vous regardez les équipes qui ont eu du succès année après année. Vous regardez ce qui se passe à Baltimore. Je veux dire, cette équipe est toujours bonne. Cette équipe fait tout ce qu’il faut. Ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Selon Albert Breer de Sports Illustrated, Burrow a choisi le frère de Palmer pour être son entraîneur d’avant-projet juste un jour après que Palmer eut fait ces commentaires. Le même jour, Burrow a participé au Dan Patrick Show, où Patrick a demandé à Burrow s’il préférait ne pas. 1 ou jouer pour la bonne équipe. “Une combinaison des deux”, a déclaré Burrow. «Tu veux y aller non. 1, mais vous voulez aussi aller dans une grande organisation qui s’engage à gagner, engagée à gagner les Super Bowls. »

Les mots de Burrow reflétaient les critiques de Palmer à propos de l’équipe la veille; il ne faut pas que Charlie de It’s Always Sunny connecte les points ici. Si Burrow (et sa famille, ses agents et toutes les autres personnes impliquées dans sa vie) faisaient juste le strict minimum de diligence raisonnable au cours des quelques mois les plus importants de sa vie, il demanderait à Jordan Palmer le numéro de téléphone portable de Carson, donnez Carson un appel, et lui proposer de lui acheter une bière ou sept. Ne serait-ce pas étrange que Joe Burrow ne contacte pas Carson Palmer? Et compte tenu de ce que Carson était prêt à dire en public, il est facile d’imaginer les histoires que Burrow aurait pu entendre en privé.

La question suivante est: que peut faire Burrow à ce sujet? La NFL a mis en place son système de travail pour rendre le projet presque incontournable. Les joueurs ont peu d’options s’ils ne veulent pas jouer pour l’équipe qui les élabore au-delà de la poursuite d’une autre profession (Bo Jackson) menaçant de poursuivre une autre profession (John Elway) ou signalant qu’ils doivent être échangés ailleurs (Eli Manning). Peut-être que Burrow pourrait essayer de tirer un Eli Manning et espérer que les Dolphins de Miami (qui ont trois choix au premier tour, y compris le cinquième choix) échangeront contre lui.

C’est tout à fait l’intrigue de penser que le terrier élevé dans l’Ohio, qui a fait tout son possible dans son discours de Heisman pour se concentrer fièrement sur Athènes, Ohio, voudrait être échangé loin de l’une des deux équipes de l’Ohio NFL. Mais Athènes est à trois heures de Cincinnati, et Burrow était un fan des Saints en grandissant. Il est connecté à la région, mais cela ne le rend pas déconnecté de la réalité. Les gens supposent que chaque équipe veut gagner le Super Bowl également, mais Burrow a peut-être appris que ce n’est pas le cas.

