Joe Burrow n’a jamais dit qu’il ne jouerait pas pour les Bengals. Démystifions cela

Le NFL Combine 2020 est en cours depuis Indianapolis, et le quart-arrière potentiel, le quart Joe Burrow, reçoit sans surprise beaucoup d’attention. Il n’est pas surprenant non plus qu’il ait été interrogé sur l’idée qu’il ne voulait pas jouer pour les Bengals de Cincinnati, qui détiennent le choix n ° 1.

Burrow a rapidement réfuté:

Joe Burrow à propos de la spéculation selon laquelle il ne voulait pas jouer à Cincinnati: «Vous (les médias) avez en quelque sorte pris ce récit et avez couru avec. Il n’y a jamais rien eu de pareil de ma part. »

Il n’y a pas vraiment de lieu définitif pour savoir où exactement ce récit a commencé. Mais Burrow a raison de dire qu’il n’a jamais dit qu’il ne voulait pas jouer à Cincinnati. Revenons à certaines des citations de Burrow pour démystifier cette histoire une fois pour toutes.

Terrier sur la possibilité d’aller n ° 1

31 janvier: Il a dit qu’il voulait aller n ° 1 au classement général, mais il voulait aussi gagner:

“Vous voulez aller n ° 1. Mais vous voulez aussi aller dans une grande organisation qui s’engage à gagner. Engagée à gagner les Super Bowls.” – Joe Burrow sur @dpshow

25 février à la moissonneuse-batteuse: Il a dit qu’il allait jouer où qu’il soit repêché:

#LSU QB Joe Burrow, a demandé s’il jouera pour les #Bengals s’ils le prennent n ° 1: “Je ne vais pas jouer.” Il ajoute: je jouerai pour celui qui me rédigera. “

Burrow sur «l’effet de levier»

17 février: “J’ai un effet de levier”, a déclaré Burrow via le Star-Telegram. «Ils ont leur processus et j’ai mon processus. Nous ne sommes même pas encore arrivés à la combinaison (NFL). Il y a beaucoup de choses qui se produisent avant le brouillon et beaucoup d’informations recueillies.

“En ce moment, je me concentre sur le fait d’être le meilleur joueur de football que je puisse être. Je suis dans cet endroit unique. Vous pouvez aller regarder mon film. Je n’ai pas à faire mes preuves lors de la journée professionnelle et de la moissonneuse-batteuse, donc je suis dans un endroit unique où je peux me concentrer sur la préparation de l’année. “

25 février à la moissonneuse-batteuse: Il a précisé ses commentaires selon lesquels ce qu’il entendait par effet de levier, c’est qu’il ne jettera pas sur la moissonneuse-batteuse ou la journée professionnelle des LSU. Cela signifie qu’il utilisera l’effet de levier de sa grande carrière universitaire à son avantage tout au long du processus de rédaction.

Burrow sur le repêchage des Bengals

17 février: “Écoutez, c’est un long processus, non?” Burrow a déclaré via le Star-Telegram. «Ils ont leur processus à traverser, et donc je suis béni d’être dans la position où je suis. S’ils me sélectionnent, ils me sélectionnent, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le meilleur joueur de football, je peux être. “

25 février à la moissonneuse-batteuse: Il a dit qu’il jouerait avec plaisir pour les Bengals:

Joe Burrow sur s’il se fera un plaisir de signaler aux #Bengals s’il le sélectionne au n ° 1.

“Oui. Bien sûr.”

Le. Fin. De. Cette.

Terrier sur jouer partout où il sera repêché

18 février: Il a dit qu’il jouerait pour quiconque veut le payer: “Quiconque veut me payer de l’argent pour jouer au football, je vais jouer pour eux”, a déclaré Burrow fin janvier sur Bloomberg News via Pro Football Talk. “Cela ne m’importe pas.”

25 février à la moissonneuse-batteuse: Il a expliqué pourquoi il se sentait potentiellement sans engagement quant à l’endroit où il finirait:

Joe Burrow: «Je ne voulais tout simplement pas être présomptueux sur le choix. C’est pourquoi j’ai été sans engagement. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Ils pourraient ne pas me choisir. Ils pourraient tomber amoureux de quelqu’un d’autre. Vous avez en quelque sorte pris ce récit et couru avec. » #Oui

Être le choix potentiel n ° 1 dans son ensemble ne va pas sans récits idiots dont parler – la «petite» taille de la main de Burrow a déjà été un sujet de conversation, auquel il a eu la réponse parfaite.

Mais y a-t-il quelque chose dans ses citations qui suggère que Burrow ne veut pas jouer à Cincinnati? Pas du tout. Bien sûr, Burrow sait que les Bengals ont perdu des saisons au cours de chacune des quatre dernières années. Peu importe – il va jouer où qu’il soit repêché. Période. Alors pouvons-nous tous passer à autre chose, s’il vous plaît?