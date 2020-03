Joe Burrow ne résoudra que l’un des nombreux problèmes des Bengals de Cincinnati

Les Bengals ont souffert d’une année 2019 horrible qui a vu le starter de longue date Andy Dalton se mettre au banc (le jour de son anniversaire!) Au milieu d’une saison à deux victoires. Cincinnati était mauvais des deux côtés du ballon, abandonnant 34+ points quatre fois et marquant 34+ points une seule fois. Dalton peut être libéré cet intersaison sans aucun dommage durable au plafond salarial des Bengals, et son départ imminent devrait ouvrir la voie à une reconstruction massive dans le sud-ouest de l’Ohio.

Cette reconstruction sera pleinement lancée lors du repêchage de cette année, qui devrait amener le vainqueur du trophée Heisman Joe Burrow à Cincinnati. Il ne suffira pas à réparer cette équipe tout seul.

Bengals de Cincinnati (2-14), séries éliminatoires manquées

Les Bengals étaient très, très mauvais en 2019, mais leur ineptie a été récompensée: le premier choix général du prochain projet. Cela, combiné avec des signataires comme D.J. Reader, Trae Waynes et Vonn Bell, pourraient aider à accélérer le retour du club en séries éliminatoires.

Avant l’agence gratuite:

Tacle offensif: Cincinnati QBs ont été limogés sur plus de sept pour cent de leurs baisses l’automne dernier, le 10e taux de la ligue. Tackle Cordy Glenn peut être publié sans répercussions sur le plafond ce printemps. Bobby Hart, lui du contrat triennal de 16 millions de dollars de la dernière saison, pourrait également céder la place à une mise à niveau. Avec l’arrivée d’un nouveau quart-arrière, la protection des laissez-passer devrait être la première priorité des Bengals sur le marché des vétérans.

Secondeur: Cincinnati a abandonné 4,7 verges par course et s’est classé 28e dans la métrique d’efficacité de la course défensive de Football Outsiders. Faire venir un plaqueur productif qui peut éliminer des blocs et tirer des lacunes ajouterait de la valeur à un groupe de secondeurs qui n’avait que sept plaqués sans sac à perdre en 2019.

Stratège: Ce n’est pas tant un besoin en agence libre que dans le projet, mais Cincinnati pourrait utiliser une sauvegarde vétéran pour aider à guider Joe Burrow, premier choix présumé, tout au long de son année recrue.

Quoi Cincy Jungle veut plus cette intersaison: Les Bengals doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que Burrow soit prêt à réussir dès son arrivée à Cincinnati. La ligne offensive a besoin de plusieurs améliorations, principalement au tacle droit. Ils doivent également obtenir A.J. Green a re-signé (fait) et trouve une extrémité serrée sur laquelle Burrow peut compter (beaucoup moins fait). Défensivement, les Bengals doivent ajouter un secondeur d’impact, de préférence un agent libre qui est prêt à avoir un impact instantané et à combler un trou béant qui existe depuis plusieurs années maintenant. – Jason Marcum

Après l’agence gratuite:

Les Bengals étaient actifs sur le marché libre et ont sans doute signé le meilleur tacle défensif de 2020 en mettant Reader dans le giron. Alors qu’il devrait briller, des ajouts de premier plan comme Waynes et Bell auront beaucoup à prouver dans leur nouveau domicile après des débuts irréguliers dans leur carrière dans la NFL.

Ligne offensive: Le seul agent libre du club à signer le long de la ligne offensive était le gardien Xavier Su’a-Filo. C’est un bon début, mais Cincinnati devra profiter d’un bon nombre de jeunes tacles lors du repêchage de cette année.

Secondeur: Cincinnati s’est amélioré devant et au secondaire ce printemps, mais il reste des trous béants à combler entre ces deux spots.

Stratège: Ce sera Burrow, mais les Bengals doivent encore déterminer si Andy Dalton sera expédié hors de la ville ou restera sur la liste en tant que sauvegarde de 17 millions de dollars.

Nous reviendrons sur les Bengals après le repêchage de la NFL 2020.