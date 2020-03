Joe Burrow ne veut pas être comparé à Tom Brady

Dans chaque sport, les perspectives d’élite pro sont comparées aux départs actuels. LeBron James a été présenté comme le prochain Michael Jordan, et près de deux décennies plus tard, Zion Williamson a été excité comme le prochain LeBron James.

Dans la plupart des cas, les prospects n’atteignent ou ne dépassent jamais la grandeur des étoiles auxquelles ils sont comparés avant un repêchage. Baker Mayfield, par exemple, a été comparé à Russell Wilson avant le repêchage de la NFL 2018. Blake Bortles a été comparé à Ben Roethlisberger – et Big Ben lui-même a déclaré que Bortles ressemblait à un «jeune moi».

Le choix global n ° 1 prévu Joe Burrow a été comparé à la légende des New England Patriots Tom Brady par d’innombrables analystes – et il ne veut pas cette pression avant son année recrue. Lors d’une interview sur le NFL Network, Burrow a aimablement demandé que les gens arrêtent de le comparer au GOAT.

“S’il vous plaît, ne me comparez pas au meilleur joueur de tous les temps, d’accord? Laisse-moi faire mon propre truc. Ne me fais pas ça. “

Il est tout à fait compréhensible que Burrow soit mal à l’aise par rapport au futur Temple de la renommée, mais en même temps, les analystes ne prédisent pas que Burrow mènera les Bengals à six titres du Super Bowl – ils soulignent simplement que Burrow a des choses similaires mécanique et attributs. Même les fans des Bengals les plus délirants ne s’attendent pas à des résultats semblables à ceux de Brady… j’espère.

.