Joe Burrow n’est pas un élite, déclare un expert d’ESPN

Selon Todd McShay, la star de LSU gagnante à Heisman est très bonne – il n’est tout simplement pas d’élite.

“Si vous regardez la cassette de cette année, je suis d’accord avec vous, il fait partie de l’élite”, a expliqué McShay à Dan Orlovsky.

«Mais il est passé d’un troisième, quatrième round il y a un an au deuxième niveau de mon classement et à un grade 94, ce qui le place devant Tua Tagovailoa et devant beaucoup de quarts d’élite qui ont déjà été dans la NFL. “

Burrow aura sa chance de prouver que McShay a tort la saison prochaine quand il sera le quart-arrière partant des Bengals de Cincinnati.

