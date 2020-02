Joe Burrow s’est moqué de ses «petites mains» dans un tweet drôle

Joe Burrow n’est pas dérouté par les blagues et l’examen minutieux.

Le quart-arrière des LSU Tigers a de petites mains. Nous avons appris que lors du premier jour de la NFL 2020 à Indianapolis, où Burrow s’est présenté avec des mains de 9 pouces. C’est vraiment petit – plus petit que les mitaines du quart arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray, qui mesure 5 pieds 10 pouces. (Burrow mesure 6 pieds 4 pouces.) Mais Burrow a pris la bêtise de la moissonneuse-batteuse dans la foulée. Il a réussi à faire la lumière sur sa situation.

«Compte tenu de la retraite après avoir été informé que le football me glissera des mains minuscules. Veuillez me garder dans vos pensées », a-t-il écrit sur Twitter lundi.

Bien sûr, la taille de la main n’a pas d’importance. Murray est devenu n ° 1 au classement général en 2019, et Burrow sera probablement le premier choix en 2020 lorsque les Bengals de Cincinnati seront au compteur. Et si quelque chose, la capacité de Burrow à avoir un sens de l’humour à un moment stressant séduira les Bengals, qui savent sûrement à quel point il est sans conséquence que les mains de Burrow étaient les plus petites de mémoire récente.

Le quart-arrière des Heck, Kansas City Chiefs et MVP du Super Bowl 54 Patrick Mahomes a des mains de 9,25 pouces. Il va très bien. Il a même sauté dans la conversation sur Twitter pour sauvegarder Burrow.

Bouclez votre ceinture, garçons et filles. C’est une semaine combinée. Ça va devenir bizarre.

