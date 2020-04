Joe Calzaghe rit de la perspective d’un combat contre Carl Froch, mais dit qu’il aurait été “ trop vif ” pour le meurtrier de Nottingham

Joe Calzaghe a ri de l’idée qu’il pourrait sortir de sa retraite pour combattre Carl Froch – mais a insisté sur le fait qu’il aurait été «trop vif» pour le meurtrier de Nottingham à son apogée.

Plus tôt cette semaine, Froch a déclaré qu’il était prêt à sortir de sa retraite et à combattre le Gallois, qui possède une incroyable fiche de 46-0 pour ses exploits sur le ring.

Calzaghe possède un record incroyable en boxe

Calzaghe, 48 ans, a dominé la division des super-moyens avant que Froch n’apparaisse comme l’un des meilleurs à 168 lb – et ce dernier s’est senti lésé de n’avoir jamais eu la chance de vaincre le dragon italien.

Et s’adressant exclusivement à talkSPORT, Calzaghe a admis sa surprise que Froch, 42 ans, fasse toujours signe pour un combat alors qu’ils sont tous les deux à la retraite.

“C’est fou, je vis toujours dans sa tête après toutes ces années”, a-t-il déclaré à Fight Night. “J’ai fait tout ce que vous pouvez accomplir en boxe.

«Je sais ce qui se serait passé et je ne prends pas bien garde à ce qu’il dit.

“J’ai 48 ans et je suis retraité depuis 10 ans, je suis content de ma carrière.

«Quand j’étais à mon apogée, j’aurais été trop rapide et trop pointu pour lui.

Froch est maintenant à la retraite mais il veut toujours avoir un combat avec Calzaghe

“Je pense que j’aurais battu n’importe quel super-poids moyen, peut-être pas Roy Jones Jr à son apogée.”

Après avoir régné la division des super-moyens pendant une décennie, Calzaghe a terminé sa carrière avec une victoire sur Mikkel Kessler.

Et il a admis qu’il savait qu’il devait raccrocher ses gants après avoir vaincu le meurtrier danois.

“Après le combat avec Mikkel Kessler, je savais que c’était la fin”, a-t-il poursuivi.

«J’ai parlé à mon père et lui ai dit que je voulais combattre Bernard Hopkins, qui était champion du Ring Magazine, pour laisser un héritage.

“Ce qui importait, ce n’était pas quelqu’un qui jouait, il y a toujours des prétendants, ça allait en Amérique et je l’ai fait.”

