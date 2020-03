Joe Cole – la première victime de Jose Mourinho

Joe Cole était sur le point de recevoir les fameuses critiques publiques de Jose Mourinho avant qu’elles ne deviennent à la mode.

En fait, l’ancien ailier de Chelsea en était probablement la première victime connue.

Cole ressentit toute la force des critiques publiques de Mourinho

En 2004, après avoir marqué le but vainqueur contre Liverpool lors d’une victoire 1-0 à Stamford Bridge, Cole s’est retrouvé à la fin d’une attaque extraordinaire de son manager.

“Quand il a marqué le but, le match s’est terminé pour lui”, a déclaré aux journalistes Mourinho, l’ancien patron de Chelsea. “Après cela, j’avais besoin de 11 joueurs pour mon organisation défensive et je n’en avais plus que 10.”

Et deux ans plus tard, en 2006, après une victoire 2-0 sur Birmingham, les commentaires de Mourinho étaient encore plus cinglants.

“Je lui ai dit, encore un match comme ça et il est sorti”, a déclaré Mourinho. “Il doit jouer pour l’équipe et non pour le public et lui-même.”

La dernière victime de Mourinho est la signature du record de Tottenham, Tanguy Ndombele, qui a eu du mal à réaliser son potentiel après son arrivée de Lyon cet été.

Tanguy Ndombele a du mal avec la forme physique et la forme depuis qu’il a rejoint Tottenham

Après le match nul 1-1 avec Burnley, Mourinho a déclaré que le Français “devait nous donner plus qu’il ne nous donne”, tout en rappelant son record de blessures.

Mais Cole, ayant tout expérimenté lui-même, soutient la stratégie de son ancien manager lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de ses joueurs.

“Quand cela m’est arrivé, ce n’était pas un problème”, a déclaré Cole à l’agence de presse PA.

«C’est un sport pour adultes. Si vous ne jouez pas bien ou si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, que vous vous attendiez à être critiqué publiquement ou non, vous devez être coriace, vous devez comprendre la nature de la bête.

«C’est un jeune homme, la bonne réponse est de se mettre à genoux et de performer.

“J’ai vu la performance en question et s’il était l’un de mes joueurs, cela aurait été ma position à ce sujet.”

Il a ajouté: «Jose saura ce qu’il fait, il saura quel est le caractère du garçon.

«Il s’attendra à ce que le garçon réagisse, passe son temps à Tottenham, relance sa carrière ou il attendra de lui qu’il continue.

«Ce ne sera rien de personnel, mais certains travaux doivent être effectués sur le terrain. Espérons que le garçon puisse le faire.

«Parfois, ce traitement a fonctionné sur moi. Il tire le meilleur parti de beaucoup de joueurs, c’est pourquoi il a remporté plusieurs trophées dans plusieurs clubs à travers l’Europe.

«Il connaît la gestion des gens. Il sait quand fouetter le cheval et quand ne pas le faire et c’est ça la gestion. »

