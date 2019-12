Joe Denly soutient l'Angleterre pour chasser «tout ce qui est inférieur à 300» pour remporter le premier test contre l'Afrique du Sud

Joe Denly dit que l'Angleterre devra maintenir l'Afrique du Sud à moins de 300 points pour se donner une chance de gagner le premier test.

Le sommet de Denly a obtenu un score de 50, alors que les touristes se sont effondrés pour atteindre 181 points le deuxième jour à Centurion.

. – .

Le meilleur de Joe Denly a marqué pour l'Angleterre lors de ses premières manches

À la fin du jeu, l'Afrique du Sud avait construit une avance de 175 points et était à quatre guichets vers le bas.

Denly a déclaré à talkSPORT: «Je ne pense pas qu'il y ait trop de démons (le terrain). Évidemment, le rebond prend un peu de temps pour s'y habituer, mais je pense que si nous pouvons traverser cette nouvelle période de balle avec Philander et Rabada relativement indemnes, alors tout ce qui est inférieur à 300, je nous soutiendrais pour aller chasser. »

Denly et Ben Stokes allaient bien pour l'Angleterre et ils étaient 142-3 à un moment donné avant de perdre sept guichets pour 39 points.

Tournée de l'Angleterre en Afrique du Sud 2019/20

Chaque balle de la série sera diffusée en direct sur le réseau talkSPORT

1er test, Centurion – 26-30 décembre

2e test, Cape Town – 3-7 janvier

3e test, Port Elizabeth – 16-20 janvier

4ème Test, Johannesbury – 24-28 janvier

1er ODI, Cape Town – 4 février

2e ODI, Durban – 7 février

3e ODI, Johannesbury – 9 février

1er T20, East London – 12 février

2e T20, Durban – 14 février

3e T20, Centurion – 16 février

Vernon Philander et Kagiso Rabada ont exceptionnellement bien joué pour prendre respectivement 4-16 et 3-68.

Denly a ajouté: «Nous commençions à peine à faire quelque chose, Ben et moi, mais cela ne fait que souligner le test de cricket. C'est un jeu de petites marges et quand vous perdez un guichet comme ça, cela peut arriver. Vous pouvez en perdre plusieurs consécutivement et cela nous est arrivé aujourd'hui.

ALLY PALLY QUEEN

Le conte de fées du championnat PDC de Fallon Sherrock terminé par Chris Dobey

choc

Date Tyson Fury vs Deontay Wilder 2: Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche?

CONFIRMÉ

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 officiellement annoncé avec date et lieu fixés

lutte

L'Angleterre subit un effondrement au bâton alors que 15 guichets tombent le deuxième jour en Afrique du Sud

LES DÉCISIONS

Fury or Wilder? Joshua révèle quel rival poids lourd il «préférerait» combattre

RIPOSTER

Jorge Masvidal met tout en œuvre pour rendre l'insulte de Kamaru Usman stupide

cricket en direct

Angleterre vs Afrique du Sud en direct: comment écouter les commentaires de la deuxième journée

BRUTALITÉ

Regardez les sept meilleurs KO de l'année, dont Wilder et Chisora

«Je me sentais assez confiant là-bas. Commencer vos manches est délicat. Très difficile, mais une fois que vous avez traversé ces 15 ou 20 premières balles et que cette nouvelle balle s'use, cela devient plus facile.

«C'était difficile. Ils ont exceptionnellement bien joué avec cette nouvelle balle. Deux quilleurs de classe mondiale, c'est sûr, et ils vous font travailler dur pour chacun d'eux.

«J'ai eu un peu de chance, malheureusement je n'ai pas pu continuer et obtenir ce gros score.»

talkSPORT vous donne toute l'action exclusive des tournées à venir en Angleterre

Écoutez en direct les commentaires balle par balle du troisième jour du premier test, et le reste de la série, contre l'Afrique du Sud exclusivement sur talkSPORT 2

. (tagsToTranslate) Joe Denly (t) Angleterre Cricket (t) Afrique du Sud Cricket (t) Résultat (t) Runs