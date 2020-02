Joe Girardi admet apparemment que les Yankees volent un panneau

Joe Girardi a apparemment admis à Yankees signer un vol dans une vidéo nouvellement apparue qui est devenue virale au cours de la semaine dernière.

Dans le clip, Girardi peut être entendu décrivant apparemment le processus de livraison de signes volés aux frappeurs.

«Je faisais partie d’un système où [the signs] est venu de l’étage, à quelqu’un dans la pirogue, au gars de la deuxième base », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Girardi, pour sa part, dit que ce qu’il essaie de dire dans la vidéo est évident – et que ce n’est pas particulièrement controversé.

“Si les gens écoutent l’intégralité de la vidéo, vous pouvez assembler 2 et 2 et savoir de quoi je parle”, a-t-il déclaré cette semaine. “Nous les avons attrapés.”

Pris qui, précisément?

«Mettez 2 et 2 ensemble», a-t-il répondu.

Le sujet du vol de panneaux et de la triche a été au premier plan de toutes les conversations de baseball récemment après la révélation que les Astros de Houston ont triché leur chemin vers les World Series 2017.

Bien que le commissaire Rob Manfred et son bureau aient confirmé les pratiques illicites de Houston, le championnat de l’équipe n’a pas encore été annulé.

La semaine dernière, Girardi a fait une interview où il a été demandé si le commissaire avait correctement géré le scandale de la triche.

“S’il n’y a pas de punition pour eux, je ne suis pas sûr que ça s’arrête.”

“Il y a des gens qui ont perdu leur emploi qui étaient vraiment ceux qui devaient payer pour cela, mais il y avait beaucoup plus de gens impliqués”, a déclaré Girardi.

«Le gain financier pour les joueurs est substantiel s’ils ont de grosses saisons à cause de cela, donc s’il n’y a pas de punition pour eux, je ne suis pas sûr que ça s’arrête.

“Je ne suis vraiment pas sûr. Parce que le gain financier, similaire à l’ère des stéroïdes, est très similaire. Si vous savez que ça arrive et que vous avez une grosse année et que vous êtes un agent libre, il y a beaucoup (d’argent) à faire là-bas et les joueurs veulent prendre soin de leur famille », a-t-il poursuivi.

“Je ne sais pas exactement quelle est la bonne réponse, mais je ne sais pas à quel point elle est dissuasive pour les joueurs en ce moment.

“Il n’y a pas de dissuasion énorme pour les joueurs et je pense qu’il doit y avoir pour s’assurer que ça s’arrête.”

Les gens continueront probablement à fouiller dans les commentaires de Girardi pendant un peu plus longtemps, mais il est peu probable que des conséquences négatives en découlent.

