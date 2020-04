Joe Girardi dévoile Bryce Harper

Joe Girardi dévoile Bryce Harper

Récemment, Joe Girardi a parlé de Bryce Harper.

Le nouveau manager des Phillies de Philadelphie a été extrêmement impressionné par l’effort déployé par son joueur vedette – même si cela l’a rendu un peu nerveux à certains moments.

“J’ai été tellement impressionné par lui à l’entraînement printanier et son éthique de travail et la force avec laquelle il joue”, a déclaré Girardi lors d’une récente interview.

«En fait, je suis devenu nerveux un jour parce qu’il a été touché. Il a volé deuxième. Il a volé le troisième et j’ai regardé Dusty Wathan, [the Phillies] entraîneur de troisième base, et lui a dit: «Dis-lui qu’il ne peut pas voler à la maison. C’est assez.'”

Girardi pourra-t-il exploiter le talent de Harper et en faire une apparition en séries? Le temps nous le dira.

En relation: Chargeurs, dauphins Intéressé par Justin Herbert?