Joe Judge de la NFL combine Bill Belichick et la différence

INDIANAPOLIS – L’entraîneur des Giants de New York, Joe Judge, a été pour la plupart non conforme aux médias mardi lors de sa conférence de presse lors du match de la NFL 2020 à Indianapolis mardi. Il était carrément belichickien dans sa capacité à éluder les questions importantes entourant l’équipe.

“Chacun de nos joueurs va venir ici avec une liste vierge et va être en mesure de concourir à partir de zéro dès le premier jour”, a déclaré le juge. «Et je ne vais pas établir de hiérarchies ou de statuts au sein des groupes de postes en passant un mois à parler des individus. C’est important pour moi. “

C’est pratique, car cela lui a permis d’éluder la question suivante: Daniel Jones commencera-t-il en tant que quart-arrière de la première équipe?

“Notre tableau de profondeur est sur ce tableau en ce moment”, a déclaré le juge, pointant un mur blanc. “Personne n’a de place.”

C’est une tactique que Bill Belichick, ancien patron des juges en Nouvelle-Angleterre, a utilisée lors de ses conférences de presse. Lorsqu’il ne veut pas discuter des joueurs de l’équipe, il explique qu’il ne veut pas se lancer dans l’analyse de joueurs individuels. Un jour, lors des activités organisées de l’équipe cet été, il a refusé de reconnaître un joueur de la liste, pensant qu’il n’avait vu personne sur le terrain en 2019. Mais Belichick n’a jamais vraiment expliqué pourquoi. C’est là que le juge a divergé de son mentor. Il a pris le temps d’expliquer son raisonnement pour éviter les questions.

“Et je veux que vous compreniez ma raison”, a déclaré le juge. «Je ne peux pas dire à tout le monde qu’ils ont une liste égale et j’ai passé un mois à parler d’un joueur en particulier. Tout le monde aura une chance égale chaque jour de concourir. … Il est important que nos joueurs comprennent que la seule chose qui va être pertinente est la façon dont ils évoluent à l’avenir, que le passé n’a pas d’importance. »

Cela ne suffira probablement pas à le sauver de la colère des médias new-yorkais. Mais au moins c’est quelque chose. Et tout comme Belichick renvoie toutes les questions sur les blessures au rapport sur les blessures, le juge n’a fourni aucune information sur l’état de santé de ses joueurs.

“Vous ne voulez pas créer des attentes pour les joueurs qu’ils doivent aller de l’avant et à la hauteur”, a déclaré le juge. “Nous allons les laisser faire eux-mêmes avec la façon dont ils jouent et jouent. C’est un peu comme parler des blessures. Vous devez comprendre qu’il y a une raison de ne pas traiter les blessures, et il y a deux volets à ce sujet. Si je dis que Billy a des ischio-jambiers et qu’un expert dit qu’il s’agit d’une blessure de quatre à six semaines. D’accord, quand il ne revient pas avant la semaine 7 ou 8, Billy ne doit pas être dur. Et puis, quand Davey a un tendon du jarret quelques semaines plus tard, et que ce sont des blessures complètement distinctes sur différentes personnes et un grade médical différent, il revient dans trois semaines. Eh bien, il doit être beaucoup plus dur que Billy. Donc, je ne veux pas créer des attentes que quelqu’un d’autre doit respecter. “

Cela n’apporte pas de clarté aux situations dans lesquelles les fans des Giants veulent vraiment de la clarté. Jones est-il un quart de franchise? Le vendraient-ils? Les Giants pourraient-ils jouer pour Tom Brady? Comment se passe la récupération d’Evan Engram? Mais en attirant l’ire des médias sur l’obscurité, il protège ses joueurs. Peut-être que les médias ne l’aimeront pas pour ça. Mais si les joueurs l’apprécient – et, à leur tour, ils jouent bien – alors peut-être qu’il y a du mérite à son obscurcissement et au moins nous savons pourquoi il agit un peu de façon délirante.

