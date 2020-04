Joe Kelly a une vision très chaude de l’enquête de tricherie des Red Sox

Alors que l’enquête de la MLB sur le scandale de tricherie des Red Sox de Boston de 2018 reste en suspens, les joueurs de cette équipe nient, nient, nient.

Le joueur de deuxième but Rafael Devers et le MVP des World Series Steve Pearce font partie des joueurs des Red Sox qui ont nié avoir triché. L’ancien lanceur des Red Sox et actuel lanceur des Dodgers de Los Angeles, Joe Kelly, est intervenu lors d’une récente interview avec WEEI.

Les Red Sox ont utilisé illégalement une salle de rediffusion vidéo sur le chemin de la victoire aux World Series au cours de la saison 2018, selon Evan Drellich de The Athletic L’équipe a déjà licencié le manager Alex Cora pour son implication dans le scandale de la tricherie des Astros de Houston – Cora a été l’entraîneur des Astros pendant leur saison de World Series.

Mais si vous avez demandé aux Red Sox, il n’y a pas eu de jeu déloyal en 2018. Voici ce que Kelly a dit à WEEI, via Rob Bradford de WEEI.com:

«Dès le départ, je pensais juste que c’était rire fort et drôle. Maintenant que c’est la dernière chose dans l’esprit des gens, évidemment avec la façon dont le monde est en ce moment. Chaque fois que l’enquête est terminée, je suis intéressé à voir ce qui est dans l’enquête. S’il y a de la triche liée à la qualité de notre équipe, nous aurions dû gagner tous les matchs. Nous n’aurions même pas dû perdre une manche s’il y avait eu une bonne tricherie, ce qui aurait été beaucoup plus amusant parce que nous aurions gagné en quatre. Nous aurions balayé les séries éliminatoires et l’avons fait vraiment, très vite et nous aurions pu aller à Hawaï ou au Mexique et partir en vacances beaucoup plus tôt que nous. »

Compte tenu de la force des remarques de Kelly, il sera fascinant de voir ce que, si quelque chose, la ligue trouve de son enquête sur les Sox.

