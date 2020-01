Joe Lolley double voit Nottingham Forest revenir par derrière pour battre Luton alors qu’ils comblent l’écart avec les leaders du championnat

Nottingham Forest est passé à cinq points des places de promotion automatique du championnat avec une victoire de 3-1 sur Luton Town samedi.

Malgré un but en baisse en première mi-temps, Forest a réalisé une performance dominante avec Joe Lolley marquant deux fois au City Ground.

Joe Lolley a marqué deux fois contre Luton

Luton a eu le dessus sur le jeu dans les premières étapes du match et a été récompensé en prenant la tête à la 23e minute.

Kazenga LuaLua a glissé dans l’arrière Dan Potts qui a réussi à choisir Cornick dans la surface. Il a bien terminé à 10 yards pour faire 1-0.

Le but a réveillé Forest, cependant, et a commencé à voir beaucoup plus le ballon.

Lolley a marqué le premier de ses deux buts à la 36e minute grâce à une erreur du gardien de Luton Simon Sluga.

Le tir du milieu de terrain a dépassé le gardien de but pour atteindre le score de 1-1.

Lutons James Collins est attaqué par Samba Sow

Sluga a ensuite fait amende honorable juste avant la pause quand il a fait un excellent arrêt pour nier Joe Worrall.

Forest a continué de dominer après la pause et Lolley a ajouté son deuxième après 57 minutes.

Il a coupé à partir de la droite et a envoyé un tir en boucle dans le coin supérieur pour donner à son équipe l’avance méritée.

Les trois points ont été bouclés tard lors de la conversion de Lewis Grabban du point de penalty pour porter le score à 3-1 après le handball de Sonny Bradley dans la surface.

Forest n’a que cinq points de retard sur Leeds à la deuxième place avec un match en main et a maintenant pris 13 points de ses cinq derniers matchs.

