Joe Montana garantit la victoire au Super Bowl 54

Avec les équipes du Super Bowl 54 décidées, les prédictions arrivent.

Lundi, le quadruple champion du Super Bowl et le champion du football professionnel Joe Montana a fait la meilleure prévision de gros match de tous.

Montana a tweeté: «Vous avez d’abord entendu parler de moi. JE GARANTIT que mon équipe remportera le SUPER BOWL !! »

Maintenant, si vous êtes comme moi … entendre cela (sans voir la photo qui l’accompagne) peut vous faire croire que Montana choisit l’équipe avec laquelle il a remporté les quatre super bowls et a joué 14 saisons avec … San Francisco .. au lieu de la équipe avec laquelle il a terminé sa carrière à Kansas City. Ensuite, il y a aussi le fait que la photo de profil Twitter de l’ancien quart-arrière est lui dans son uniforme et son casque 49ers.

Mais, Montana a gardé la prédiction neutre, partageant une photo de ses deux uniformes encadrés. Les chefs de Kansas City n ° 19 sur le mur à côté du maillot des 49ers de San Francisco n ° 16.

À son crédit, Montana est maintenant garanti un choix correct et une victoire .. même si aucune équipe ne l’est. Coup d’envoi des équipes de Kyle Shanahan et Andy Reid à 6 h 30 HE à Miami le 2 février.

