Joe Rogan blâme un juge après Jon Jones contre Dominick Reyes

L’analyste des commentaires sur les couleurs de l’UFC, Joe Rogan, n’a pas compris ce qu’il voyait des juges à l’UFC 247 samedi soir. Jon Jones a conservé son titre des poids lourds légers en battant Dominick Reyes par décision unanime (48-47, 48-47, 49-46), et Rogan n’était pas satisfait de ce résultat à Houston au Toyota Center.

Ce troisième tableau de bord (49-46), soumis par Joe Soliz, semblait être celui en question. Le combat avait été incroyablement serré – et pourtant Soliz ne l’a pas tout à fait marqué comme tel. Le juge a fait de Jones le vainqueur des quatre derniers tours.

“Je ne peux pas en discuter suffisamment”, a déclaré Rogan lors de la diffusion de l’UFC samedi soir via MMA Junkie. “Je ne peux pas me mettre en colère assez. Je l’ai fait tant de fois. Pour quiconque pense que c’était 4-1 Jon Jones, cette personne est folle. Ils sont fous. Dominick Reyes a fait un combat acharné ce soir. Et manquer de respect à cette performance par ce genre de jugement est fou. “

Reyes a semblé ouvrir le match avec rythme, et a pris un plan de match offensif dans les trois premiers tours lorsque Reyes semblait avoir un avantage tout en décrochant un certain nombre de gros coups sur Jones. Mais l’endurance est devenue la clé des deux derniers tours, Jones prenant clairement le contrôle du match en seconde période. Et Soliz, parmi d’autres juges, a décidé en faveur de Jones.

Soliz s’est rendu sur Twitter pour défendre son score du match.

“Permettez-moi d’expliquer mon score de l’événement principal pour mettre fin à la controverse”, a écrit Soliz sur Twitter dimanche matin. «Si vous regardez les statistiques, Reyes n’a pas avancé un seul instant pendant le combat. Jones était clairement le combattant le plus dominant et a remporté les manches 2, 3, 4 et 5. Je travaille pour la commission Texas depuis des années, je connais mon métier. »

Il a ajouté: «Pour élaborer. Dominick Reyes n’a avancé que pour 9% du combat. Vous ne pouvez pas gagner un combat ou un tour sans avancer, c’est l’une des parties les plus fondamentales de la notation dans ce sport. Je pouvais concéder et comprendre que le deuxième tour était proche, mais même alors Jones gagnerait toujours. »

.