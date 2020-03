Joe Rogan et Daniel Cormier le perdent absolument alors que Beneil Dariush marque un KO incroyable contre Drakkar Klose à l’UFC 248

Comme presque tous les fans qui regardent l’UFC 248 samedi soir, Daniel Cormier et Joe Rogan ont adoré le KO de Drakkar Klose par Beneil Dariush.

Cependant, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui l’aimait autant que Cormier, l’ancien champion du monde des poids lourds, qui est littéralement tombé sur les genoux de son co-commentateur sur le stand.

Joe Rogan et Daniel Cormier ont adoré KO de Drakkar Klose de Beneil Dariush

Le combat – sur la carte Adesanya vs Romero – était divertissant dès le tout premier claxon, avec Klose décrochant une énorme main droite dans les échanges d’ouverture et apparemment attiré la colère du joueur de 30 ans.

Dariush avait Klose dans une manivelle tout en sac à dos du natif du Michigan et essayant désespérément d’obtenir la soumission.

Mais c’est au deuxième tour que l’action a vraiment commencé car les deux hommes ont décidé de se lever et d’échanger et de se suivre à travers la cage avec de mauvaises intentions, mais c’est Dariush qui a peut-être atterri la main gauche la plus douce de sa carrière pour mettre fin au combat et produire un coup de grâce magnifique.

Avant même que Klose n’ait eu la chance de frapper la toile, Rogan et Cormier étaient à bout de souffle alors qu’ils luttaient pour contenir leur excitation d’avoir vu un plan si parfaitement placé, alors il a même fait tomber le protège-dents de Klose.

Le combat a été porté à une résolution violente

Cormier et Rogan ont adoré

Les commentateurs de l’UFC étaient alors prêts pour une soirée de craquement alors que l’événement co-principal a livré une grande manière

Toute la nuit a été un véritable spectacle de divertissement jusqu’à l’événement principal, Israël Adesanya a réussi à conserver son titre mondial de poids moyen contre Yoel Romero dans un combat qui n’a jamais commencé.

Cependant, l’événement co-principal s’est avéré être l’un, sinon le plus grand, combat de femmes de l’histoire de l’entreprise.

Zhang Weili a défendu son titre de champion de la paille contre Joanna Jedrzejczyk à travers cinq manches palpitantes mais épuisantes à la T-Mobile Arena via une décision unanime.

