Joe Rogan sonne sur ESPN en utilisant Stephen A. Smith comme analyste à l’UFC

Stephen A. Smith est la plus grande star d’ESPN et le talent le mieux payé, il n’était donc pas particulièrement surprenant lorsqu’il a fait une apparition lors de la diffusion de l’UFC 246 sur ESPN + le week-end dernier. Smith a mis le feu à une prise chaude de signature après que Conor McGregor a démoli Donald Cerrone, disant qu’il était “dégoûté” par l’événement principal, qui n’a duré que 40 secondes.

Lors de son apparition, Smith a déclaré qu’il sentait que Cerrone avait abandonné après avoir pris quelques coups sûrs de McGregor.

“Voici l’affaire: 15 secondes plus tard,” Cowboy “Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps, et il a fini. On dirait qu’il a abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part », a déclaré Smith.

Cerrone a subi une fracture du nez et une fracture de l’os orbital lors du combat. Le commentateur vétéran de l’UFC, Joe Rogan, était visiblement perplexe face à Smith, et de nombreux fans et combattants ont depuis appelé Smith pour ses commentaires.

Dans le dernier épisode de son podcast, Rogan a fait valoir que c’est un “mauvais coup d’oeil” pour ESPN de compter sur Smith lors des événements de l’UFC, et a déclaré que l’hôte de First Take “ne devrait pas être autorisé à parler de combats”.

(Avertissement: la vidéo contient des blasphèmes.)

“Je ne le connais pas comme un être humain. Je ne l’ai rencontré que quelques fois. C’est un gars sympa, un gars sympa pour moi. Nous avons eu une belle conversation. À l’antenne, nous avons eu un peu de bizarrerie parce qu’il disait juste “nous n’avons rien appris sur Conor!” Je suis comme “vous ne l’avez pas fait!” Il a juste détruit Cowboy en 40 secondes. Comme, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris qu’il pouvait jouer sous les lumières vives dans un pay-per-view géant après plus d’un an et demi de jeu. Oui, vous avez appris quelque chose, vous ne savez tout simplement pas ce que vous avez vu.

… .. Avec les combats, vous devez le savoir, sinon personne ne vous respectera. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez et que vous en parlez devant des millions de personnes, l’homme, c’est mauvais pour tout le monde. C’est un mauvais look pour ESPN, c’est un mauvais look pour lui, c’est un mauvais look pour le sport. C’est comme… il y a d’autres personnes qui peuvent faire ça. “

Rogan a déclaré qu’il ne croyait pas que le mode d’analyse général de Smith soit approprié pour les sports de combat, où les enjeux sont beaucoup plus élevés par rapport aux sports traditionnels.

“Il y a beaucoup de devises à être Stephen A. Smith, vous savez? Il est vraiment amusant. La conversation qu’il fait…. c’est un gars qui est amusant à regarder. Il parle beaucoup et il devient très fort et tout le monde n’est pas d’accord avec lui. Regardez, ça lui a fait une carrière fantastique. C’est pourquoi, et il le transmet au MMA. Je pense que c’est une mauvaise idée. “

Smith est redevenu viral après l’UFC 246 lorsqu’il a publié une vidéo de lui-même en train de lancer des coups de poing, et a immédiatement été torréfié par Internet.

La légende de l’UFC Daniel Cormier a défendu Smith dans un commentaire Instagram.

«Je pense que ça va, il essaie de mieux comprendre notre sport. Je veux dire, c’est une énorme star qui peut parler depuis son perchoir et personne ne peut le toucher. Pourtant, il choisit d’essayer d’apprendre le jeu, donc il a un certain poids à son avis. “

