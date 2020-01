Joe Root prend quatre guichets pour mettre les touristes au bord de la victoire avant la dernière journée

L’Angleterre s’est rapprochée de la victoire lors de son troisième test avec l’Afrique du Sud grâce à un superbe effort avec le ballon au quatrième jour.

Les couturiers ont décoché la queue du Proteas pour imposer le suivi, tandis que la rotation à temps partiel de Joe Root a causé des ravages dans leur deuxième manche.

Le skipper a pris quatre guichets alors que les hôtes ont terminé six guichets vers le bas et sont toujours en retard de 188 points avant la dernière journée.

. – .

Joe Root célèbre avoir pris l’un de ses quatre guichets

L’Afrique du Sud a repris la journée avec 92 pour éviter de frapper à nouveau, mais n’a pas réussi à augmenter son score de 208 pour six avant que Stuart Broad n’envoie le tronc de Vernon Philander voler avec la quatrième balle du matin.

Il y avait toujours de l’espoir pour les hôtes tant que Quinton De Kock restait au niveau du pli, mais Curran a fait un travail tout aussi léger de lui, orientant la nouvelle balle entre la batte et le coussin et le milieu renversé.

Broad en a fait trois guichets sans qu’une course ne soit marquée lorsqu’il a licencié Keshav Maharaj pour un canard, le tailender visant un glissement imprudent vers le mi-guichet mais ne réussissant qu’à tirer ses propres souches.

L’Afrique du Sud a réussi un point avant que leurs manches ne se terminent de manière abjecte, Kagiso Rabada soulevant obligatoirement Mark Wood à la mi-temps pour donner des chiffres larges de trois pour 30.

Cela a laissé les Proteas à l’écart pour 209, après avoir perdu quatre pour un pour terminer 290 à la dérive.

. – .

Mark Wood a pris une capture spectaculaire le quatrième jour

Comme prévu, Joe Root a appliqué la suite, laissant à ses quilleurs la meilleure partie de six séances pour faire le travail.

Les ouvreurs sud-africains Dean Elgar et Pieter Malan ont réussi à négocier les sept premiers overs de la deuxième manche – trois de Broad et Curran et un de Wood – avant que la pluie n’oblige les joueurs à quitter le terrain.

Après avoir passé si longtemps à attendre sa chance de se mettre sous la peau de l’Afrique du Sud, Wood a saisi le premier guichet de la deuxième manche avec juste sa deuxième livraison après le redémarrage.

C’était une pêche, lancée à un peu moins de 90 mph et tirant le bord extérieur de Dean Elgar avant de s’écraser sur le moignon.

Pour la quatrième fois dans la journée, l’Angleterre avait envoyé les bois voler, avec les hôtes 272 derrière sur 18 pour un.

Zubayr Hamza était à côté du pli et a été presque instantanément secoué par le rythme et la longueur de Wood.

. – .

Faf Du Plessis réagit après avoir été licencié lors des deuxièmes manches pour l’Afrique du Sud

Wood avait laissé sa marque sur le numéro trois dans les premières manches et avait obtenu ses récompenses ici, le jeu de jambes de Hamza criblé d’évasion et d’indécision aboutissant à une plume jusqu’à Jos Buttler alors que Wood glissait un dans ses hanches.

Habituellement, cela pourrait être considéré comme un licenciement malheureux, mais Wood l’avait mis en place et avait maintenant une chance d’obtenir le capitaine sous pression Faf Du Plessis à 22 ans pour deux.

L’Angleterre était désespérée de voir l’obstiné Malan avant l’intervalle de thé et c’est le spin off à temps partiel de Root qui a fait l’affaire.

Après avoir rayé 12 points en 79 balles, il a été clippé sur le coussin avant pour tenter un coup défensif et a été examiné sans succès pour quitter l’Afrique du Sud 44 pour trois.

Root et Bess ont continué leurs sorts jumeaux hors rotation après le thé et c’est le capitaine qui a créé le prochain cri.

Il a dérapé un sur le nouvel homme Rassie Van Der Dussen du tour du guichet et a remporté une décision lbw.

TRACÉE

Tyson Fury révèle un plan de trois combats comprenant Wilder, Joshua et Whyte

événement principal

Résultats en direct de McGregor vs Cowboy, alors que l’Irlandais remporte une superbe victoire au premier tour

des plans

Conor McGregor «prêt» pour Jorge Masvidal mais Dana White a d’autres idées

AGONIE

Regardez le corps paralysé du premier tour tiré KO laisse le combattant se tordre de douleur sur la toile

DIFFICILE À VENDRE

Fury révèle son intention de sortir sa propre lotion de masturbation avec un nom pas si subtil

FURIEUX

McGregor furieux après des commentaires obscènes sur sa petite amie du compte Twitter d’Usman

MATCH EN CAOUTCHOUC

Conor McGregor répond à Nate Diaz après le coup de grâce de Donald Cerrone

ses termes

Tyson Fury veut affronter un combattant de l’UFC dans une cage mais uniquement sous certaines conditions

Un examen a suivi et Van Der Dussen a été soulagé de voir le ballon manquer son moignon.

Root générait beaucoup d’incertitude de la part de Van Der Dussen et il semblait inévitable que davantage de chances se présentent.

Il est arrivé à mi-chemin de son huitième, les batteurs entaillant son coussin avant et voyant le ballon dans le côté de la jambe.

Cela nécessitait toujours une prise de réaction brillante et Pope était à la hauteur, plongeant pour terminer une superbe prise à gauche. Il était maintenant de 66 pour quatre, avec De Kock arrivant pour ses deuxièmes manches de la journée.

Root a eu son quatrième guichet lorsque Du Plessis a bordé son pad pour une jambe courte, réduisant les Proteas à 83 pour six.

L’Angleterre n’a plus pu trouver de guichets avant la fin de la journée et elle a fermé le 102 pour six, les visiteurs n’ayant besoin que de quatre guichets le dernier jour.

Écoutez chaque bal de la tournée anglophone en Afrique du Sud en direct sur talkSPORT 2

.