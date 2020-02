Joel Embiid des 76ers dit qu’il est «le meilleur joueur du monde»

Joel Embiid a eu un match énorme jeudi soir contre les Nets, avec 39 points et 16 rebonds dans une victoire confortable pour les 76ers.

Après le match, Embiid a parlé de sortir du sommet du jeu All-Star, qui, a-t-il dit, a confirmé qu’il appartenait à l’élite du jeu (c’est vrai!) Et a également sous-entendu qu’il était “le meilleur joueur du monde” (peut-être pas vrai!).

Mais la justesse est en quelque sorte hors de propos. Pour les fans de 76ers, ils seront ravis que leur grand homme de franchise affiche cette confiance. Pour une saison qui ne s’est pas déroulée exactement comme l’espérait la franchise, les 76ers sont toujours en bonne position pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Il est également utile de lire la citation complète.

Via ESPN:

“Mais le All-Star Game, juste pour prouver que je suis ici, que j’appartiens, et étant le meilleur joueur du monde, j’ai juste l’intention de continuer à sortir tous les soirs et de jouer dur et d’essayer d’obtenir des victoires et de sortir et essayez de gagner un championnat. “

Embiid montre un peu de vantardise ici, et je suis sûr que certains joueurs de la NBA le prendront comme un léger. Mais ce n’est pas comme s’il appelait quelqu’un. Il parle avec confiance, et pour les athlètes d’élite, c’est parfois la chose la plus importante.

Vous voulez que vos joueurs vedettes croient qu’ils sont le meilleur joueur du monde. Cela ne peut arriver que s’ils le croient. Et assis ici, souligner qu’Embiid n’est pas meilleur que Kawhi Leonard ou LeBron James, bien que cela soit vrai, n’est pas pertinent. Ce qui compte, c’est ce que croit Embiid.

